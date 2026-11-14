Jensen Huang 'từng công khai chê nữ CEO tạm quyền Nvidia'

Vài tháng trước khi rời ghế CEO Nvidia, Jensen Huang bị cho là đã công khai hạ thấp năng lực của Colette Kress, nữ giám đốc tài chính hiện được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền của tập đoàn. Theo WSJ, trong cuộc họp với các lãnh đạo tài chính cấp cao của Nvidia hồi tháng 8, Huang gọi Kress là "con nai đứng trước ánh đèn pha" (ám chỉ người lúng túng, không biết phải làm gì). Một nguồn tin cho biết ông liên tục ngắt lời phần trình bày của bà, đồng thời nhận xét Kress chỉ là một giám đốc tài chính chuyên báo cáo số liệu, không đủ khả năng hỗ trợ ông đưa ra quyết định chiến lược.

Khi đó, Nvidia đang cân nhắc hỗ trợ hàng tỷ USD dưới hình thức cho vay đối với các công ty điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu quy mô nhỏ, vốn không đủ khả năng mua chip của hãng. Mục tiêu là biến những doanh nghiệp này thành khách hàng lâu dài. Kress đã đưa ra một số giải pháp cho vấn đề nhưng bị Huang liên tục ngắt lời.

Colette Kress, CEO tạm quyền của Nvidia. Ảnh: Nvidia

Trớ trêu, sau khi Jensen Huang từ chức hôm 12/11, Kress được giao đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền trong lúc Nvidia tìm người kế nhiệm chính thức. Bà gia nhập công ty từ năm 2013 và trước đó giữ chức giám đốc tài chính.

Trong thông điệp gửi nhân viên hôm 12/11, Kress ca ngợi những đóng góp của người tiền nhiệm, đồng thời cam kết tiếp tục phát triển trên nền tảng mà Huang xây dựng suốt 33 năm. Bà cũng bảo vệ chiến lược đầu tư mạnh vào các công ty khởi nghiệp AI và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của Nvidia.

Trước đó, Kress từng mô tả Huang là người có tầm nhìn và gần như không bị chi phối bởi cái tôi. Tại một lễ trao giải năm 2018, bà cho biết chính Huang là một trong những lý do khiến bà quyết định gia nhập Nvidia.

CEO Nvidia và vợ, Lori Huang. Ảnh: Facebook Oregon State University

Huang, 63 tuổi, từ chức sau hơn ba thập kỷ lãnh đạo công ty do bê bối liên quan ba mối quan hệ ngoài hôn nhân. Ông đã thừa nhận ngoại tình sau khi truyền thông đưa tin về mối quan hệ giữa ông với Alice Huang. Ngoài ra, Huang còn bị cáo buộc có quan hệ với Kimberly Powell, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia, và một phụ nữ thứ ba chưa được công bố danh tính, cũng làm việc tại tập đoàn.

Theo New York Times, Huang và Powell từng bị ghi hình có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, California, trong một hội nghị của Nvidia hồi tháng 3. Nếu được xác nhận, mối quan hệ này có thể vi phạm quy tắc ứng xử của công ty, vốn yêu cầu nhân viên tránh những tình huống khiến quan hệ cá nhân xung đột với lợi ích công việc.

Jensen Huang và Kimberly Powell tham dự chung trong một sự kiện. Ảnh: LinkedIn

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang được cho là đã công khai từ tháng 6/2024. Theo WSJ, tại một triển lãm công nghệ ở Đài Bắc, nữ doanh nhân này từng nói với nhóm lãnh đạo doanh nghiệp rằng Jensen là "người bạn rất thân", sau đó nhắn tin và ông nhanh chóng xuất hiện tại quán bar nơi nhóm người đang trò chuyện.

Huang, khi đó mặc chiếc áo khoác da quen thuộc, ngồi cùng nhóm lãnh đạo, và Alice Huang ngồi sát bên ông. Tại một chuyến đi Đài Bắc khác vào tháng 5/2025, hai người tiếp tục được bắt gặp dùng bữa cùng nhau, có những cử chỉ thân mật như hôn má, ôm eo và chạm tay.

Alice Huang không có quan hệ họ hàng với cựu CEO Nvidia. Bà bị giới chức Mỹ điều tra sau khi công ty Megaspeed bị cáo buộc tìm cách chuyển trái phép chip AI của Nvidia sang Trung Quốc, bất chấp các lệnh hạn chế xuất khẩu của Washington. Tình báo Mỹ được cho là đã lưu hành một bản ghi nhớ hồi mùa xuân, cáo buộc bà có liên hệ với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc này. Giới chức Đài Loan và Singapore cũng tiến hành điều tra những mối liên hệ bị nghi ngờ giữa Alice Huang với cơ quan tình báo Trung Quốc.

Jensen Huang đã đồng ý ra điều trần trước Quốc hội Mỹ trước Lễ Tạ ơn, theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Brian Mast.

CEO Nvidia và Alice Huang tại một quán bar ở Đài Bắc, Đài Loan, hồi tháng 6/2024. Ảnh:LinkedIn@netthunder

Bê bối khiến cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 14% trong tuần qua. Trong thông báo về việc Huang từ chức, hội đồng quản trị công ty vẫn ghi nhận những đóng góp to lớn của ông, khẳng định Nvidia đã trở thành một trong những tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới nhờ nền tảng được xây dựng dưới sự lãnh đạo của nhà sáng lập.