"Bình thường món đồ có giá 2 triệu đồng, dịp Black Friday đẩy giá lên 4 triệu đồng và dán sale 50%". Độc giả nickname tongoctheimae bình luận ngắn gọn như trên, chỉ ra lý do chính khiến người tiêu dùng bớt mặn mà với Black Friday.

Black Friday từng là dịp được người tiêu dùng chờ đợi để săn hàng giảm giá, nhưng nay nhiều người chỉ mua vài món cần thiết.

Ghi nhận của VnExpress tại một số trung tâm thương mại cho thấy nhiều thương hiệu đã bắt đầu ưu đãi từ khoảng một tuần trước Black Friday (27/11), thay vì chờ đến đúng ngày.

Không khí mua sắm tại các điểm này năm nay cũng có phần trầm hơn những mùa trước.

Tăng giá rồi lại dán nhãn giảm giá khiến nhiều khách quay lưng với ngày Black Friday. Độc giả nickname luan81.hoang nói: "Cách đây 5 tháng tôi mua cái áo hàng chính hãng, uy tín, giá 2,2 triệu đồng. Chương trình Black Friday, tôi thấy giá niêm yết 2,55 triệu, giảm 30-50%".

Độc giả Thị Anh Thư Nguyễn nói: "Với hàng thương hiệu nước ngoài, thường giá niêm yết sẵn từ lâu rồi, nay có đợt giảm giá là mọi người xông vào mua ngay. Ở mình, đi đâu cũng treo biển sale 50-70 thậm chí 90% nhưng thực tế thì lại khác. Hoặc là giá đẩy lên cao rồi mới sale, hoặc vô cửa hàng mới thấy đống đồ cũ rích nằm một góc sale còn lại nguyên giá.

Nhiều lần như vậy người tiêu dùng cảm thấy như bị lừa vậy, nên chẳng còn ai mặn mà với các đợt khuyến mãi lớn nữa".

Độc giả Hieu kể: "Black Friday nói riêng, các khuyến mại của Việt Nam nói chung, toàn tăng giá rồi dán mác giảm. Cụ thể, vào đầu tháng 11/2026, tôi có đến một cửa hàng điện máy cũng có tiếng nhất nhì Việt Nam mua máy lạnh giá 14,19 triệu đồng (giá niêm yết). Sau khi khuyến mại và không tính công, trừ phụ kiện còn lại 12,19 triệu đồng.

Sáu ngày sau, tôi thấy trang web của cửa hàng có khuyến mại. Tôi tò mò vào xem thử, cùng máy đó, giá niêm yết 15,5 triệu đồng kèm khuyến mại giảm một triệu đồng. Nếu không kèm phụ tùng và công lắp đặt thì còn lại 12,5 triệu đồng. Vẫn mắc hơn giá tôi mua dù có mác giảm giá".

Một lý do khác nữa khiến khách hàng không mặn mà với Black Friday là khuyến mãi diễn ra quanh năm.

Giám đốc marketing một siêu thị tại TP HCM nhận xét Black Friday hiện không khác biệt nhiều so với các chương trình thường kỳ. Siêu thị vẫn thường xuyên tích điểm, tặng quà để kích cầu, nhưng đây không phải thời điểm duy nhất để thúc đẩy mua sắm. Đại diện một nhãn hàng cho biết ngoài Black Friday, đơn vị thường có các đợt khuyến mãi lớn trong năm, gồm dịp Tết, ngày đôi 6/6, 11/11.

Độc giả nickname lalaboutique nói: "Bây giờ khuyến mãi diễn ra quanh năm nên cũng không nhất thiết phải chờ đến Black Friday mới mua sắm. Cuối tuần gia đình tôi vẫn thường ghé trung tâm thương mại, vừa có chỗ cho con vui chơi, bố mẹ mua sắm, ăn uống mà không phải di chuyển nhiều nơi".

"Thực ra bây giờ khuyến mãi diễn ra quanh năm rồi, cần gì thì mua luôn, quan trọng là giá hợp lý và trải nghiệm mua sắm thoải mái. ", độc giả Noha bình luận.