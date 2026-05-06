Phó thủ tướng: Sẽ sửa Luật Đất đai trong năm nay

Ngày 6/5, tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đây là căn cứ cao nhất để lập, điều chỉnh quy hoạch đất đai và các quy hoạch vùng, địa phương, ngành.

Theo ông, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia cũng là căn cứ để phân bổ vốn đầu tư công, và thu hút dòng vốn tư nhân, FDI cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng các quy hoạch ngành, địa phương phải được hoàn thành trong quý II.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai 2024 ngay năm nay và hoàn thiện pháp luật về quy hoạch nhằm khơi thông nguồn lực.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị, ngày 6/5. Ảnh: MOF

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024, nhưng sau gần hai năm triển khai đã bộc lộ bất cập cần sửa. Thực tế, từ 1/7/2025, cả nước bỏ cấp huyện và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và phường/xã. Trong khi đó, luật hiện hành vẫn tồn tại quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, tỉnh và huyện hàng năm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng hệ thống quy hoạch 3 cấp hiện nay gây vướng mắc, lệch pha với mô hình chính quyền hai cấp và thiếu đồng bộ với các lĩnh vực khác. Cơ quan này vừa trình, đề xuất đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai vào chương trình lập pháp 2026, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung dự kiến điều chỉnh khoảng 65 điều của Luật Đất đai 2024. Trong đó, Bộ đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024, siết giao dịch trong thời gian chờ thu hồi đất và tăng phân cấp phân quyền để phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tuyến đường Vành đai 3,5 kết nối Hà Nội - Hưng Yên, tháng 5/2026. Ảnh: Thế Bằng

Cũng tại hội nghị, Bộ Tài chính cho biết Quy hoạch tổng thể quốc gia điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. GDP bình quân đầu người trong 5 năm tới đạt khoảng 8.500 USD, năng suất lao động xã hội tăng trên 8,5% một năm.

Quy hoạch mới xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chính, với các lĩnh vực ưu tiên như điện tử, công nghệ số, ôtô, đường sắt... Việt Nam cũng từng bước làm chủ công nghệ ở các lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, robot, trí tuệ nhân tạo.

Về không gian phát triển, quy hoạch điều chỉnh mở rộng 4 vùng động lực quốc gia (phía bắc, phía nam, miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long) và bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ. Các vùng này sẽ là đầu tàu về công nghệ cao, logistics và kinh tế số.

Một số hành lang kinh tế trọng điểm tiếp tục được ưu tiên phát triển như hành lang Bắc - Nam; Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Mộc Bài - TP HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu. Quy hoạch cũng định hướng phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với Vành đai 4 và 5 vùng Thủ đô Hà Nội, cũng như Vành đai 3 và 4 TP HCM.

Theo quy hoạch điều chỉnh, mục tiêu tăng trưởng GRDP vùng đồng bằng sông Hồng khoảng 11% mỗi năm tới 2030. Hà Nội được định hướng trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trong khi Hải Phòng và Quảng Ninh là trung tâm kinh tế biển hiện đại tầm khu vực.

Đông Nam Bộ được định hướng là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và tài chính quốc tế. TP HCM được kỳ vọng phát triển ngang tầm các đô thị lớn trong khu vực châu Á.