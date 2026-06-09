5 trường hợp không được sang tên sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Cụ thể, có 5 trường hợp không được sang tên sổ đỏ gồm:

Thứ nhất, đất đang có tranh chấp và chưa được giải quyết dứt điểm hoặc đã được giải quyết nhưng chưa có bản án, quyết định của tòa án hoặc phán quyết của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.

Thứ hai, đất đang bị kê biên hoặc đang bị áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định.

Thứ ba, đất đã hết thời hạn sử dụng nhưng chưa được gia hạn hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp tục sử dụng.

Thứ tư, đất đang bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, đất thuộc diện rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hoặc nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng, trừ các trường hợp được phép theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Ngoài các điều kiện đối với thửa đất, Luật Đất đai 2024 cũng quy định một số đối tượng không được nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Theo đó, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng nếu không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép. Cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cũng không được nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho đất tại các khu vực này.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu không thuộc đối tượng được pháp luật cho phép cũng không được nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

Như vậy, ngoài việc người chuyển nhượng phải đủ điều kiện thực hiện quyền đối với đất đai, người nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho cũng phải thuộc đối tượng được pháp luật cho phép thì mới có thể hoàn tất thủ tục sang tên Sổ đỏ.