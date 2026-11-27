Người mua nhà có nhiều lợi thế

Gia đình chị Nguyễn Thị Nga, 35 tuổi, có khoảng 3 tỷ đồng tích lũy, nhận thấy giá nhà đã giảm nhiều so với thời điểm "sốt", vợ chồng chị tìm mua căn hộ 2 ngủ 1 vệ sinh (2N1VS) diện tích 55m2 tại đại đô thị xã Gia Lâm (Hà Nội), tuy nhiên, sau nhiều tháng tìm hiểu thị trường, giá đã giảm so với 2 tháng trước nhưng vợ chồng chị vẫn chưa quyết định xuống tiền vì có thể mua được căn diện tích rộng hơn.

"Tôi thấy nhiều lựa chọn thời điểm này, mấy tháng trước căn hộ 2N1VS 55m2 được chào bán 3 tỷ, hiện lại giảm nên vợ chồng tôi vẫn chờ thêm hoặc có thể thêm tiền mua căn diện tích to hơn”, chị Nga nói.

Giá nhà đã giảm so với 2 năm tăng nóng 2024 - 2025

Số liệu nghiên cứu mới nhất từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (FERI) cho thấy, mặt bằng giá bán bất động sản trong quý III/2026 đã ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm rộng khắp từ 5% đến 20% so với quý II/2026. Mức độ giảm giá thể hiện rõ nét trên tất cả các phân khúc và vùng địa lý.

Sự điều chỉnh của thị trường đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua có nhu cầu thực. Khi dòng tiền đầu cơ suy yếu, thanh khoản giảm và người bán chịu áp lực tài chính, vị thế thương lượng đang nghiêng về phía người mua. Thay vì phải quyết định nhanh vì lo giá tiếp tục tăng, người mua có thêm thời gian khảo sát, so sánh và lựa chọn.

Còn theo One Mount Group, trong bối cảnh giao dịch bất động sản thứ cấp Hà Nội chậm lại, lực cầu mua để ở đang đóng vai trò chủ đạo; giao dịch tập trung nhiều hơn vào khách hàng có nhu cầu thực và nhà đầu tư ưu tiên tích sản dài hạn.

Sau những đợt tăng nóng, sự điều chỉnh hiện nay đang trả lại cho người mua quyền lựa chọn và quyền trả giá. Với người mua thực, đó mới là cơ hội kiểm tra pháp lý, đánh giá hạ tầng, so sánh mặt bằng giao dịch và thương lượng đến mức giá phù hợp.

Đánh giá về bức tranh chung, ông Nguyễn Viết Hùng, Tổng Giám đốc H-Holdings nhận định, bất động sản có đặc thù khác biệt so với chứng khoán ở chỗ rất khó xác định chính xác đâu là đáy. Theo quan sát, đến cuối năm 2026, thị trường đang xuất hiện một điều khá thú vị, người mua có quyền lựa chọn nhiều hơn so với giai đoạn thị trường nóng mà có thể gọi nôm na đây là thị trường của người mua (buyer’s market).

Trong đó, nguồn cung bắt đầu quay trở lại, các chủ đầu tư cạnh tranh bằng chính sách bán hàng, trong khi sức mua chưa thực sự mạnh. Điều này tạo ra cơ hội cho người có tài chính tốt, đặc biệt là người có tỷ lệ vốn tự có cao.

Có bắt được đáy bất động sản không?

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, thị trường bất động sản cuối năm 2026 đang đón nhận nhiều trợ lực quan trọng để phục hồi ổn định. Trước hết, dòng vốn đầu tư công với dự kiến giải ngân khoảng 19.580 tỉ đồng trong quý IV/2026 và dòng vốn FDI tăng tốc là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng, bất động sản công nghiệp và logistics.

Bên cạnh đó, kỳ vọng mặt bằng lãi suất tiếp tục điều chỉnh thuận lợi giúp cải thiện tâm lý người mua và tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại thị trường.

Ngoài ra, những nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý, xử lý dự án tồn đọng từ Chính phủ cùng nhu cầu dịch chuyển dân cư tại các đô thị lớn sẽ tiếp tục là bệ phóng vững chắc cho các giao dịch trong giai đoạn cuối năm.

Thị trường bất động sản cuối năm liệu có thanh khoản tốt hơn?

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đánh giá, thị trường bất động sản cuối năm 2026 sẽ tiếp tục vận động theo hướng chọn lọc, trong đó xu hướng đầu tư ngắn hạn, lướt sóng dần nhường chỗ cho chiến lược trung và dài hạn.

Người mua ngày càng chú trọng các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng tăng giá bền vững.

Thị trường bất động sản từ nay đến năm 2030 vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng, mở rộng đô thị và hình thành các cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cơ hội trên thị trường không đồng nghĩa với việc mọi sản phẩm đều phù hợp với mọi nhà đầu tư.

"Cuối năm 2026 có thể là thời điểm thích hợp để cân nhắc mua nhà, song người mua cần xây dựng phương án tài chính an toàn, thẩm định kỹ tính pháp lý của dự án và lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu để ở hay đầu tư", ông Đính nói.

Còn ông Nguyễn Viết Hùng, Tổng Giám đốc H-Holdings khuyến cáo, việc xuống tiền vào thời điểm này không đồng nghĩa với việc bắt đáy toàn bộ thị trường. Đối với người mua để ở, nếu đã xác định nhu cầu ở dài hạn, dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí phù hợp và khoản trả nợ hàng tháng nằm trong khả năng tài chính thì đây có thể là giai đoạn đáng cân nhắc. Người mua ở thực không nhất thiết phải chờ đúng đáy thị trường.

Đối với nhà đầu tư, cần phải chọn lọc hơn rất nhiều. Giai đoạn sử dụng đòn bẩy lớn rồi kỳ vọng giá tăng nhanh để bán lại đã trở nên rủi ro khi chi phí vốn cao, thanh khoản chậm và nguồn cung đang dồi dào.

“Cơ hội cuối năm 2026 nằm ở những tài sản hội đủ ba yếu tố: pháp lý rõ ràng, giá và chính sách đủ hấp dẫn, có nhu cầu sử dụng hoặc khả năng tạo dòng tiền thực. Nói cách khác, tôi không gọi đây là thời điểm bắt đáy toàn thị trường, mà có thể gọi là giai đoạn bắt đầu xuất hiện những cơ hội mua tốt trong một thị trường phân hóa mạnh”, ông Hùng nói.