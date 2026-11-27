Chung cư mới giảm mạnh hơn chung cư cũ

Gia đình chị Minh An (trú tại Hà Nội) đang rao bán căn hộ tại tháp J3 thuộc dự án Jade Square sau gần một năm mua vào. Căn hộ được gia đình mua ngay từ đợt mở bán đầu tiên của dự án, với kỳ vọng sản phẩm có diện tích vừa phải, phù hợp nhu cầu của các gia đình trẻ sẽ có tính thanh khoản tốt khi cần chuyển nhượng. Tuy nhiên, thực tế thị trường lại không thuận lợi như mong đợi.

Căn hộ có diện tích 76m2, tầng trung, được thiết kế gồm 2 phòng ngủ, phòng khách và 2 phòng vệ sinh. Dự án dự kiến bàn giao vào quý III/2027, song gia đình chị An đã sớm có kế hoạch chuyển nhượng để thu xếp tài chính cho nơi ở mới.

Ban đầu, căn hộ được chào bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 85 triệu đồng/m2. Dù đã điều chỉnh giảm hơn 400 triệu đồng sau nhiều tháng rao bán, căn hộ vẫn chưa tìm được khách mua.

“Gia đình cần tiền để chuyển nơi ở nên cũng cân nhắc giảm giá. Mức giá đã điều chỉnh xuống gần nửa tỷ so với giá mua vào nhưng vẫn rất ít người quan tâm”, chị An cho biết.

Không chỉ trường hợp của gia đình chị An, ghi nhận của Đầu tư Tài chính - VietnamFinance cho thấy thị trường chung cư tại khu vực Bắc Từ Liêm (cũ) đang xuất hiện xu hướng điều chỉnh giá ở nhiều dự án. Đáng chú ý, áp lực giảm giá không chỉ xuất hiện tại các chung cư đã bàn giao, có lịch sử giao dịch lâu năm mà còn lan sang cả những dự án mới đang trong quá trình mở bán và chuyển nhượng.

Tại dự án Green Star, giá chào bán căn hộ hiện dao động khoảng 4-6 tỷ đồng/căn. Trong đó, căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 66m2 đang được rao bán phổ biến ở mức 4,3-4,5 tỷ đồng. Với loại hình 3 phòng ngủ, diện tích 102m2, giá chào bán vào khoảng 6 tỷ đồng.

So với giai đoạn trước, giá tại dự án đã có sự điều chỉnh ở một số căn hộ. Đơn cử, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 66m2 đang được chủ nhà chào bán với giá 4,3 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 300-400 triệu đồng so với mức giá cách đây 2 tháng.

Tại An Bình City, mặt bằng giá cũng đang ở ngưỡng khá cao. Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 74m2 được chào bán khoảng 5 tỷ đồng, trong khi căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 90m2 có giá khoảng 6 tỷ đồng. Theo môi giới, mức giá này đã giảm nhẹ so với thời điểm cuối năm 2025.

Trong khi đó, tại Thái Hà Constrexim, căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70m2 đang được rao bán ở mức 4,3-4,4 tỷ đồng, tương đương hơn 60 triệu đồng/m2. Giá tại dự án hiện không giảm nhiều mà chủ yếu đi ngang so với cùng kỳ 2025.

Một số dự án khác cũng ghi nhận diễn biến điều chỉnh. Ví dụ, tại Sunshine City, giá chào bán căn hộ giảm khoảng 2%, xuống còn 101 triệu đồng/m2.

Đối với các dự án tại khu đô thị Handi Resco, giá căn hộ hiện dao động trong khoảng 55-70 triệu đồng/m2. Dù các tòa chung cư đã được bàn giao từ khá lâu, chất lượng công trình tại một số vị trí có dấu hiệu xuống cấp, giá chào bán vẫn chưa xuất hiện mức giảm sâu.

Nguyên nhân là bởi khu vực này đã hình thành cộng đồng dân cư hiện hữu, hệ thống tiện ích và nhu cầu sinh hoạt tương đối ổn định. Bên cạnh đó, mặt bằng giá tại Handi Resco vẫn được xem là tương đối mềm nếu so với một số khu vực lân cận, qua đó tạo ra lực đỡ nhất định cho giá bán.

Đáng chú ý, áp lực điều chỉnh còn xuất hiện tại những dự án chung cư mới. Tại Jade Square, căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích khoảng 72-80m2 đang được chào bán với giá 6-7 tỷ đồng. Trong khi đó, căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 127m2 có mức giá phổ biến 14-15 tỷ đồng.

Theo môi giới, giá chuyển nhượng tại dự án hiện đã giảm mạnh so với đợt mở bán đầu tiên. Nguồn căn hộ 2 phòng ngủ từ chủ đầu tư hiện đã hết, thị trường chủ yếu còn các sản phẩm chuyển nhượng từ nhà đầu tư và chủ sở hữu trước đó.

Đơn cử, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 72m2 đang được rao bán với giá 6 tỷ đồng. Môi giới cho biết, chủ nhà đã chấp nhận giảm hơn 1,7 tỷ đồng so với thời điểm mua vào do không còn đủ khả năng gánh áp lực lãi vay ngân hàng.

Một trường hợp khác là căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 127m2, đang được chào bán với giá 12,5 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những căn hộ ghi nhận mức điều chỉnh sâu tại dự án.

Như vậy, dù mặt bằng giá giữa các dự án có sự khác biệt đáng kể, điểm chung của thị trường chung cư khu vực Bắc Từ Liêm hiện nay là áp lực giảm giá đã xuất hiện trên diện rộng. Từ những căn hộ đã qua sử dụng đến các sản phẩm chuyển nhượng tại dự án mới, người bán đều phải cân nhắc điều chỉnh kỳ vọng nếu muốn tìm được khách mua.

Thị trường chung cư bước vào giai đoạn tái định giá

Diễn biến thị trường chung cư tại khu vực Bắc Từ Liêm cho thấy, áp lực điều chỉnh giá không diễn ra đồng đều mà có sự phân hóa rõ rệt giữa các dự án. Trong khi những chung cư đã hình thành cộng đồng dân cư, có mặt bằng giá tương đối ổn định vẫn giữ được sức chống chịu nhất định, các dự án mới, đặc biệt là những sản phẩm được mua ở mức giá cao, đang chịu áp lực giảm sâu hơn. Xu hướng này cũng phản ánh bức tranh chung của thị trường căn hộ Hà Nội sau giai đoạn tăng nóng.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, sau khi tăng mạnh trong năm 2025, mặt bằng giá rao bán căn hộ thứ cấp tại Hà Nội đã bắt đầu đảo chiều và giảm liên tục từ đầu năm 2026.

Đến quý III/2026, giá chào bán bình quân căn hộ thứ cấp đạt khoảng 83 triệu đồng/m2, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn khoảng 13% so với mức đỉnh ghi nhận vào quý IV/2025.

Tuy nhiên, giá giảm chưa đủ để tạo ra sự phục hồi đồng đều. Người mua hiện vẫn cân nhắc nhiều yếu tố trước khi xuống tiền, từ vị trí dự án, chất lượng công trình, môi trường sống đến khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Dữ liệu tháng 10/2026 của batdongsan.com.vn cũng cho thấy mức độ quan tâm đối với phân khúc chung cư đã sụt giảm đồng loạt tại 3 thị trường lớn nhất cả nước. Riêng Hà Nội, mức độ quan tâm giảm 9% so với quý II/2026.

Xét về mặt bằng giá rao bán phổ biến trong quý III/2026 so với quý II/2026, chỉ số giá chung cư cũng đã điều chỉnh giảm tại hầu hết các khu vực.

Dữ liệu chi tiết về các dự án chung cư nổi bật tại Hà Nội trong tháng 10/2026 cho thấy phần lớn dự án đều ghi nhận giá rao bán giảm so với quý II. Mức điều chỉnh phổ biến khoảng 11-14%, tập trung đáng chú ý tại nhóm dự án quy mô lớn ở khu vực phía Tây và phía Đông thành phố.

Lý giải về diễn biến này, trao đổi với Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch Khang Land Holdings, nhìn nhận sau giai đoạn tăng nóng, thị trường bước vào chu kỳ điều chỉnh là diễn biến tất yếu.

Theo vị chuyên gia, giá bất động sản thường chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là quan hệ cung - cầu, nhu cầu ở thực, yếu tố pháp lý, khả năng thanh khoản và các thông tin liên quan đến quy hoạch.

Đối với những khu vực trung tâm đã hình thành hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, hệ thống giao thông và tiện ích được đầu tư đồng bộ, nhu cầu ở thực cũng như nhu cầu cho thuê thường duy trì tương đối ổn định. Đây là những yếu tố giúp giá bất động sản tại các khu vực này có khả năng chống chịu tốt hơn trước những biến động của thị trường.

Ngược lại, tại các khu vực vùng ven, giá bất động sản trong thời gian qua có xu hướng tăng mạnh dựa trên kỳ vọng về quy hoạch, phát triển hạ tầng và tốc độ đô thị hóa trong tương lai.

Khi nguồn cung gia tăng trong khi thanh khoản suy giảm, chi phí vốn ngày càng cao, những yếu tố kỳ vọng này không còn đủ sức tạo động lực tăng giá. Biên độ lợi nhuận của nhà đầu tư cũng bị thu hẹp, buộc một bộ phận chủ sở hữu phải điều chỉnh giá bán để tìm kiếm thanh khoản.

Vị doanh nhân nhận định, thị trường hiện nay không đơn thuần là giảm giá mà đang bước vào quá trình tái định giá. Những bất động sản có giá trị sử dụng thực, đáp ứng tốt nhu cầu ở và có khả năng khai thác ổn định sẽ giữ giá tốt hơn. Ngược lại, những tài sản được định giá quá cao so với giá trị thực và sức mua của thị trường sẽ chịu áp lực điều chỉnh lớn hơn.

“Thị trường không phải tăng là tốt, giảm là xấu. Bản chất là sẽ lên và xuống theo quy luật thị trường. Khi giá tăng quá sức mua thì sẽ buộc phải điều chỉnh. Khi giá bán xuống thấp thì sẽ được điều chỉnh tăng lên. Việc điều chỉnh giá sẽ giúp thị trường thanh lọc những chủ đầu tư làm ăn chộp giật, không bài bản”, vị chuyên gia nhấn mạnh.