Ông Trump công bố dự án nhà máy thép 15 tỷ USD, lớn nhất lịch sử Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thông báo được đưa ra tại Phòng Bầu dục chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, trong bối cảnh cách người Mỹ nhìn nhận về cách ông Trump điều hành nền kinh tế ngày càng trở nên kém tích cực.

Nhà máy thép dự kiến được xây dựng tại Iowa và bắt đầu sản xuất vào năm 2030, một quan chức Nhà Trắng nói với CNBC với điều kiện giấu tên trước sự kiện tại Phòng Bầu dục.

Mesabi Metallics, có trụ sở tại Nashwauk, bang Minnesota, cho biết dự án sẽ cung cấp “100% thép Mỹ: Quặng được khai thác, luyện và đúc tại Minnesota và Iowa”.

Nhà máy sẽ sử dụng quặng sắt từ mỏ của Mesabi tại vùng Iron Range, Minnesota. Đây là dự án trị giá hơn 2.5 tỷ USD và chỉ vừa bắt đầu sản xuất sau khoảng hai thập kỷ phát triển. Dự án mỏ từng đối mặt với nhiều tranh cãi và trở ngại, trong đó có việc Essar Steel Minnesota nộp đơn phá sản vào năm 2016. Mesabi là một phần của Essar Group, tập đoàn Ấn Độ.

Theo Nhà Trắng, giai đoạn đầu của nhà máy thép tại Iowa dự kiến sản xuất khoảng 7.5 triệu tấn thép mỗi năm, đồng thời tạo ra tới 6,000 việc làm trong quá trình xây dựng. Công suất cuối cùng dự kiến tăng lên 10 triệu tấn/năm, với ít nhất 1,750 việc làm thường xuyên, quan chức Nhà Trắng nói với CNBC.

Dự án mỏ tại Minnesota được cho là đã tạo ra 200 việc làm toàn thời gian, trên tổng số 350 việc làm dự kiến, theo Minnesota Public Radio.

Ông Trump xuất hiện tại Phòng Bầu dục cùng CEO Mesabi Metallics Joe Broking và Chủ tịch Rewant Ruia, cũng như Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ John Jovanovic và một số quan chức được bầu của bang Iowa.

Thuế quan thép của Trump và tham vọng hồi sinh ngành thép Mỹ

Trump áp mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, sau đó tăng gấp đôi lên 50%. Tổng thống Mỹ vốn phản đối mạnh thâm hụt thương mại và chỉ trích các thỏa thuận thương mại tự do, đồng thời áp dụng hàng loạt mức thuế nhập khẩu cao nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước.

Các nhà phê bình cho rằng thuế quan đã góp phần đáng kể đẩy giá thép Mỹ lên cao, với giá gần đây đạt mức cao nhất trong nhiều năm.

Tuy nhiên, nhiều hiệp hội ngành thép hôm thứ Sáu đã gửi thư tới ông Trump, cho rằng chính sách thuế thép của ông đã thúc đẩy 47 tỷ USD vốn đầu tư “đã được công bố và đang triển khai”. Các hiệp hội này kêu gọi ông không nới lỏng thuế quan, cảnh báo rằng việc này có thể “đe dọa những tiến triển đó”.

Bộ trưởng Lutnick nói tại Phòng Bầu dục rằng kế hoạch này là “thỏa thuận đã hoàn tất”. Tuy nhiên, các dự án xây dựng quy mô lớn và kéo dài nhiều năm có thể thay đổi đáng kể hoặc gặp phải những trở ngại không thể vượt qua trong quá trình triển khai.

Dự án mỏ quặng sắt tại Minnesota là một ví dụ. Công trình ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2016, trước khi công ty đứng sau dự án nộp đơn phá sản, theo Minnesota Public Radio.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng từng quảng bá một số dự án nhưng kết quả không đạt kỳ vọng ban đầu.

Năm 2017, ông Trump tham dự lễ động thổ nhà máy trị giá 10 tỷ USD của nhà sản xuất điện tử Đài Loan Foxconn tại Wisconsin và ca ngợi dự án là “kỳ quan thứ tám của thế giới”. Tuy nhiên, đến năm 2021, Foxconn đã cắt giảm kế hoạch đầu tư xuống còn 672 triệu USD và giảm số việc làm mới dự kiến xuống 1,454, từ mức 13,000 ban đầu.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng Tổng thống Trump đang thực hiện cam kết “tái thiết ngành công nghiệp Mỹ, đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và tạo thêm việc làm mới”.

“Thông báo hôm nay cho thấy những nỗ lực mang tính lịch sử của Tổng thống nhằm hồi sinh ngành thép Mỹ - hỗ trợ cộng đồng địa phương, củng cố chuỗi cung ứng và bảo vệ an ninh quốc gia”, bà Rogers nói. “Sau nhiều thập kỷ suy giảm, Tổng thống đang khôi phục năng lực cạnh tranh công nghiệp của Mỹ và bảo đảm hàng ngàn tỷ USD đầu tư mới”.