Loạt ngân hàng báo lãi lớn, Sacombank hụt hơi

Loạt ngân hàng báo lãi lớn

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 mới đây, lãnh đạo Ngân hàng VietinBank cho biết kết thúc năm 2025, ngân hàng đã đạt được những kết quả tích cực.

Tổng tài sản của VietinBank tăng khoảng 18%, dư nợ tín dụng tăng 16% so với năm 2024; tốc độ tăng duy trì ổn định, bền vững nhờ chủ động triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Trong đó, tổng dư nợ các lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng trên 30%.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đột phá trong bối cảnh thị trường khó khăn với tỷ trọng CASA đạt mức trên 25% vào cuối năm 2025.

Việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, trọn gói đã giúp thu ngoài lãi đóng góp gần 27% tổng thu nhập hoạt động.

Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng tích cực so với năm 2024, hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ) đề ra.

VietinBank đưa nợ xấu về 1%. Ảnh: VietinBank.

Tại Vietcombank, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank tăng gần 20% so với cuối năm 2024, đạt 2,48 triệu tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng tăng hơn 15%, đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng; huy động tiền gửi đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1% - mức thấp nhất so với các tổ chức tín dụng có quy mô lớn.

Trong khi đó, BIDV cho hay lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng; các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch. Riêng tổng tài sản, BIDV đang dẫn đầu hệ thống ngân hàng khi đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20%.

Còn tại Agribank, lãnh đạo nhà băng này công bố một số kết quả nổi bật trong năm 2025 gồm: Tổng tài sản tăng khoảng 14%, dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 14,8%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,2% - mức thấp nhất trong nhiều năm, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao. Các tỷ lệ an toàn hoạt động được bảo đảm theo quy định.

Trong năm 2025, Agribank cũng dành 700 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ - một trong những mức chi lớn nhất của một ngân hàng trong một năm cho các hoạt động này.

Một số nhà băng lớn khác như MB, Sacombank cũng đã hé lộ kết quả kinh doanh khả quan trong năm qua. Trong đó, Ngân hàng MB hé lộ về lợi nhuận trước thuế năm 2025 dự kiến đạt 33.700 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024.

Tổng tài sản của MB đến cuối năm 2025 ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với đầu năm và vượt xa mức mục tiêu đề ra. Huy động vốn đạt khoảng 1,05 triệu tỷ đồng.

Sacombank hụt hơi

Trái lại với các kết quả trên, Sacombank vừa công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2025 đạt 7.628 tỷ đồng, chỉ đạt 52% kế hoạch được ĐHĐCĐ (năm 2024 ngân hàng đạt 12.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế).

Ngân hàng cho biết, việc tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm hơn 11.300 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận không thể đạt như kỳ vọng.

Về quy mô hoạt động, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837.000 tỷ, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ, tăng 16%.

Ngân hàng cũng tiếp tục đẩy mạnh thu hồi, xử lý các khoản nợ tồn đọng với quy mô hơn 16.000 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng đang bước sang năm thứ hai liên tiếp ghi nhận chất lượng nợ xấu cải thiện và câu chuyện đáng quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại là động lực tăng trưởng trong giai đoạn kế tiếp.

Theo các chuyên gia, hướng tới năm 2026, ngành ngân hàng sẽ bước vào chu kỳ mở rộng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các yếu tố như: mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026; chính sách tiền tệ vẫn theo hướng nới lỏng, ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng; nhu cầu tín dụng cao hơn từ cả khối doanh nghiệp và hộ gia đình.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026. Theo đó, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 dự kiến khoảng 15%, có điều chỉnh linh hoạt theo thực tế, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt dòng vốn vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là bất động sản.

NHNN cho biết mức giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của TCTD căn cứ kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2024 theo quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) nhân với hệ số áp dụng chung cho các TCTD.