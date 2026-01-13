Ngân hàng Nhà nước không siết cho vay bất động sản năm 2026

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông cáo cho biết dự kiến tăng trưởng tín dụng trong năm 2026 toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là bất động sản trong năm 2026, qua đó định hướng dòng vốn vào sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.

NHNN không hạn chế mà chỉ yêu cầu ngân hàng thương mại kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản.

Thông tin này ngay lập tức đã khiến giới đầu tư lo lắng, đặc biệt những phiên giao dịch cuối tuần trước, cổ phiếu bất động sản bị bán tháo giảm sàn hàng loạt.

Thực tế, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, Ngân hàng Nhà nước không có biện pháp hạn chế cho vay bất động sản mà chỉ yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này, nhằm hướng dòng vốn ưu tiên vào sản xuất kinh doanh, các ngành ưu tiên, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Bởi, năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt mức cao 19%. Trong đó, dư nợ cho vay bất động sản chiếm tỉ trọng đáng kể, khoảng 20-30% tổng dư nợ ở một số ngân hàng thương mại. Do đó, năm 2026, Ngân hàng Nhà nước định hướng tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản không vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của mỗi ngân hàng thương mại so với cuối năm 2025.

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại quy mô lớn tại TPHCM, cho biết năm 2025 ngân hàng này ghi nhận tăng trưởng tín dụng khoảng 18%, tương đương mức bình quân toàn hệ thống. Thời gian tới, ngân hàng sẽ tập trung kiểm soát rủi ro, ưu tiên cho vay các chủ đầu tư bất động sản có năng lực tài chính vững, uy tín và dự án bảo đảm pháp lý đầy đủ.

Nhiều ngân hàng thương mại khác cũng cho biết sẽ cơ cấu lại tỉ trọng tín dụng bất động sản, tránh dồn vốn lớn vào một số ít dự án. Tuy vậy, các ngân hàng đều khẳng định không siết cho vay đối với những dự án hiệu quả, có nhu cầu thực, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho người trẻ và các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng thị trường đang có sự hiểu nhầm về việc hạn chế tín dụng bất động sản. Theo lãnh đạo này, thông lệ vào đầu mỗi năm, cơ quan điều hành đều định hướng tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng. Gần đây, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời kiểm soát chặt dòng tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, trong đó có bất động sản.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc kiểm soát tín dụng bất động sản là giải pháp thận trọng nhằm hạn chế tăng trưởng nóng và rủi ro hệ thống. Dòng vốn vẫn được phân bổ cho lĩnh vực này nhưng theo hướng chọn lọc, ưu tiên dự án có tính thanh khoản, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thực. Qua đó, thị trường bất động sản sẽ phát triển ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.