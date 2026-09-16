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Lộ trình 'xử' loạt chung cư vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Khi nào di dời, phá dỡ?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, từ rà soát, phân loại đến di dời, phá dỡ và tái thiết. Theo kế hoạch, việc di dời dự kiến hoàn thành trong năm 2027 và phá dỡ, tái thiết trong năm 2028.

Lộ trình &#39;xử&#39; loạt chung cư vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Khi nào di dời, phá dỡ? - 1

Cư dân chung cư vạn dân HH Linh Đàm lo lắng phải di dời sẽ đi đâu
Cư dân chung cư vạn dân HH Linh Đàm lo lắng phải di dời sẽ đi đâu

Trước thông tin một số công trình có thể bị phá dỡ, hàng chục nghìn cư dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm lo lắng về quyền lợi và cuộc sống.

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Theo Nội dung: Phan Thiên | Đồ họa: Kiều Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 06:08 AM (GMT+7)
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