Toàn bộ 3 thành viên HĐQT độc lập PNJ xin từ nhiệm

Ngày 23/11/2026, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) công bố thông tin bất thường về việc nhận được các thư từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của nhiều nhân sự cấp cao, bao gồm 3 thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) và một giám đốc cấp cao phụ trách marketing.

Theo công bố, ngày 22/11, PNJ đã nhận được thư xin từ nhiệm của ông Mai Hữu Tín, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031; ông Nguyễn Tuấn Hải, thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2025–2030; và bà Tiêu Yến Trinh, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.

PNJ cho biết việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT nêu trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chỉ có hiệu lực sau khi được cổ đông chấp thuận. Trong thông báo ngày 23/11, doanh nghiệp chưa công bố thời điểm tổ chức đại hội để xem xét các đơn từ nhiệm này cũng như phương án nhân sự thay thế.

Động thái trên diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi PNJ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10. Tại đại hội này, cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027, qua đó giảm số lượng thành viên HĐQT từ 9 xuống còn 8 người.

Sau lần thay đổi đó, HĐQT PNJ gồm Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, hai Phó Chủ tịch Lê Trí Thông và Trần Phương Ngọc Thảo, hai thành viên Đặng Thị Lài và Phan Quốc Công, cùng ba thành viên độc lập là Nguyễn Tuấn Hải, Tiêu Yến Trinh và Mai Hữu Tín.

(Ảnh minh họa)

Như vậy, ba cá nhân vừa nộp đơn chính là toàn bộ số thành viên độc lập trong cơ cấu HĐQT hiện tại của PNJ. Nếu cả ba đơn từ nhiệm được cổ đông thông qua và không có nhân sự thay thế, số thành viên HĐQT sẽ giảm từ 8 xuống còn 5 người, đồng thời không còn thành viên độc lập.

Đặc biệt, ông Nguyễn Tuấn Hải hiện giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, bộ phận có vai trò giám sát hoạt động tài chính, quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ. Vì vậy, việc ông Hải xin từ nhiệm cũng đặt ra yêu cầu kiện toàn nhân sự tại cơ quan giám sát này nếu được cổ đông chấp thuận.

Trong ba thành viên độc lập xin từ nhiệm, ông Mai Hữu Tín là người mới gia nhập HĐQT PNJ từ tháng 4/2026, trong khi ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.

Năm giám đốc cấp cao rời vị trí trong tháng 11

Cùng ngày công bố các thư từ nhiệm của thành viên HĐQT, PNJ cũng thông báo HĐQT đã thông qua việc ông Nguyễn Khoa Hồng Thành thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Marketing nhiệm kỳ 2026–2029.

Theo Nghị quyết số 723/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/11, việc từ nhiệm của ông Thành có hiệu lực từ ngày 25/11/2026, trên cơ sở hợp đồng lao động hết hạn và theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi từ nhiệm, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành không còn là người nội bộ của PNJ. Theo bản cung cấp thông tin đính kèm, ông đang sở hữu 317.400 cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 0,06% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ngoài vị trí tại PNJ, ông Thành còn là thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiệm kỳ 2025–2030.

Trước đó, ngày 19/11, PNJ đã thông qua việc từ nhiệm của ba giám đốc cấp cao, gồm ông Đào Trung Kiên, phụ trách Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, phụ trách Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, phụ trách Khách hàng và Bán lẻ. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/11.

Ngày 17/11, ông Nguyễn Minh Hải cũng chính thức thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Tài chính nhiệm kỳ 2025–2028. Cùng thời điểm, doanh nghiệp thay đổi nhân sự đứng đầu bộ phận kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân thay ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Trưởng Kiểm toán nội bộ.

Như vậy, với trường hợp mới nhất của ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, PNJ đã công bố việc năm giám đốc cao cấp rời vị trí trong tháng 11, trải rộng trên các lĩnh vực tài chính, chiến lược, nhân sự, khách hàng – bán lẻ và marketing. Cùng với đó là việc ba thành viên độc lập HĐQT đồng loạt xin từ nhiệm.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ban lãnh đạo PNJ đang đẩy nhanh chương trình tái cấu trúc nhằm xử lý các khó khăn về tài chính và khôi phục hiệu quả hoạt động.

Trong cuộc trao đổi được công bố ngày 20/11, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết doanh nghiệp đang đối mặt với tình hình tài chính hết sức khẩn cấp, doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành và liên tục ghi nhận thua lỗ hằng tháng.

Theo ông Công, quá trình tái cấu trúc sẽ bắt đầu từ cấp lãnh đạo cao nhất, với dự kiến hơn một nửa thành viên ban giám đốc thay đổi. PNJ cũng sẽ thu gọn các đầu mối quản lý, tổ chức lại phạm vi phụ trách và hướng tới tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự.

Ở góc độ tài chính, PNJ đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 từ mục tiêu lãi sau thuế gần 2.829 tỷ đồng sang dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng, chủ yếu do khoản dự phòng cho các nghĩa vụ mua lại sản phẩm có thể phát sinh. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10, doanh nghiệp cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động nguồn vốn mới phục vụ quá trình tái cấu trúc.