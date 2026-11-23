Theo dữ liệu WiData tổng hợp từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng niêm yết, đến ngày 30/9/2026, số dư tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác đạt gần 3,75 triệu tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm 2025.

Khoản mục này hiện chiếm khoảng 15,8% tổng nguồn vốn của các ngân hàng được thống kê. Dù thấp hơn mức 16,6% vào cuối năm 2025, tỷ trọng trên vẫn cao hơn đáng kể so với khoảng 13-14% ghi nhận trong giai đoạn 2022-2024.

Bên cạnh nguồn tiền gửi từ dân cư và doanh nghiệp, thị trường liên ngân hàng là một kênh điều hòa vốn quan trọng, nơi các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động gửi tiền, vay mượn lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu thanh khoản và cân đối nguồn vốn kinh doanh.

Xét về quy mô tuyệt đối, VietinBank (CTG) đứng đầu trong nhóm 28 ngân hàng với hơn 433.445 tỷ đồng tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác tại cuối tháng 9/2026, chiếm 14,68% tổng nguồn vốn.

Vietcombank (VCB) xếp thứ hai với gần 369.983 tỷ đồng, tương đương 13,79% tổng nguồn vốn. Theo sát là VPBank (VPB), ghi nhận hơn 365.616 tỷ đồng, chiếm 22,7%.

Nhóm tiếp theo gồm BIDV (BID) với gần 305.793 tỷ đồng, MB (MBB) hơn 265.848 tỷ đồng, Techcombank (TCB) gần 181.660 tỷ đồng và HDBank (HDB) hơn 180.213 tỷ đồng.

Ba ngân hàng còn lại trong nhóm 10 đơn vị có số dư lớn nhất là TPBank (TPB), ACB và VIB, lần lượt ghi nhận hơn 170.611 tỷ đồng, 164.769 tỷ đồng và 164.457 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VPBank ghi nhận mức tăng mạnh về quy mô vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác. So với cuối năm 2025, số dư khoản mục này tăng hơn 70.416 tỷ đồng, tương đương 23,9%, lên hơn 365.616 tỷ đồng sau 9 tháng.

Ở chiều ngược lại, BIDV giảm hơn 112.171 tỷ đồng so với đầu năm, dù vẫn duy trì vị trí trong nhóm ngân hàng có số dư huy động liên ngân hàng lớn nhất hệ thống.

Nếu xét theo tỷ trọng trong tổng nguồn vốn, thứ hạng giữa các ngân hàng có sự thay đổi đáng kể. Thay vì những ngân hàng có quy mô tài sản lớn, nhóm ngân hàng nhỏ và vừa lại xuất hiện ở các vị trí dẫn đầu.

Cụ thể, PGBank (PGB) có tỷ trọng tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác cao nhất, đạt 32,35% tổng nguồn vốn. Giá trị khoản mục này tại cuối quý III/2026 đạt gần 29.972 tỷ đồng.

Nam A Bank (NAB) đứng ngay sau với gần 148.796 tỷ đồng, tương đương 32,15% tổng nguồn vốn. SeABank (SSB) cũng ghi nhận tỷ trọng vượt 30%, đạt 30,63%, với số dư hơn 131.504 tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác có mức độ sử dụng nguồn vốn liên ngân hàng tương đối lớn gồm TPBank với tỷ trọng 28,6%, MSB đạt 27,7% và VIB ở mức 27,43%.

Trong khi đó, OCB, VietBank, ABBank và VPBank đều ghi nhận tỷ trọng tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác vượt 20% tổng nguồn vốn.

Ngược lại, tại VietinBank, dù số dư huy động từ các tổ chức tín dụng khác cao nhất trong nhóm khảo sát, khoản mục này chỉ chiếm 14,68% tổng nguồn vốn.