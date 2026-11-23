Kế hoạch thanh tra năm 2027 vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn ký ban hành, trong đó dự kiến triển khai các cuộc thanh tra tại nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng, bảo hiểm, hóa chất, lương thực và khai khoáng.

Doanh nghiệp bất động sản vào diện thanh tra

Trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Hà Nội, nằm trong danh sách thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn.

Cuộc thanh tra do Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) thực hiện, dự kiến công bố vào quý II/2027. Thời kỳ thanh tra kéo dài từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra, với thời hạn thực hiện 45 ngày làm việc.

Cùng với UDIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cũng có tên trong kế hoạch thanh tra của Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII).

Theo kế hoạch, nội dung thanh tra liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do CEO Group làm nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026, dự kiến triển khai trong quý III-IV/2027.

Ngoài các doanh nghiệp trên, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II) dự kiến thanh tra Công ty Cổ phần Đầu tư Reconstituted, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Long Giang Land (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang).

Cuộc thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai Dự án Rivera Park Mũi Né tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Tại Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Xi măng Thanh Sơn cũng nằm trong kế hoạch thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư, xây dựng và đất đai khi thực hiện Dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Ngọc Lặc.

Cuộc thanh tra dự kiến công bố vào quý III/2027, với thời kỳ thanh tra kéo dài từ khi triển khai dự án năm 2007 đến thời điểm thanh tra.

Một doanh nghiệp khác được đưa vào kế hoạch là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng, thuộc Tập đoàn Hoành Sơn.

Nội dung thanh tra liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất tại Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh các doanh nghiệp được nêu tên, Thanh tra Chính phủ còn dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư một số dự án khu đô thị, khu nhà ở và khu dân cư tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Trong đó, các dự án tại Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thái Nguyên dự kiến được thanh tra vào quý III/2027, với thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra. Đối với nhóm dự án tại Phú Thọ, tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ, thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2016.

PV Power, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các tổng công ty lớn trong danh sách

Không chỉ lĩnh vực bất động sản, kế hoạch thanh tra năm 2027 còn bao gồm nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, khai khoáng và lương thực.

Trong lĩnh vực điện lực, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) được giao thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Cuộc thanh tra dự kiến triển khai vào cuối năm 2027, với thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026.

Cùng thời gian, Cục IX dự kiến thanh tra Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP về công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và tài chính. Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2022 đến năm 2026.

Đối với lĩnh vực hóa chất, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nằm trong danh sách thanh tra của Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI).

Nội dung thanh tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, dự kiến công bố trong quý III-IV/2027. Thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026.

Trong lĩnh vực khai thác than, Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) dự kiến thanh tra Tổng công ty Đông Bắc vào đầu năm 2027.

Nội dung thanh tra gồm việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác than và quản lý, sử dụng vốn. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026.

Đáng chú ý, hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực lương thực là Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) cũng nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2027.

Theo đó, Cục IV dự kiến tiến hành thanh tra tại hai tổng công ty cùng một số đơn vị thành viên vào quý II/2027.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống kho, nhà xưởng, cơ sở nhà đất và các tài sản phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026.

Ngoài ra, trong danh sách các cuộc thanh tra dự phòng, Cục IX được giao thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực thuốc lá tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS). Thời kỳ thanh tra dự kiến từ năm 2023 đến năm 2026.

Trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, kế hoạch năm 2027 của Thanh tra Chính phủ đề cập đến hai doanh nghiệp là Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) và Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Theo đó, Cục VI được giao thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại hai doanh nghiệp này.

Các cuộc thanh tra dự kiến triển khai trong quý II-III/2027, với thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2025.