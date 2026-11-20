Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 20/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 20/11 giảm giá vàng miếng xuống mức 134,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 20/11, giá vàng trong nước ngày 20/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 20/11, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/11, giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 20/11, tiếp đà giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 129,3 –133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 128 – 134 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 128,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/11 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 135 USD/ounce, xuống mức 3.565 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.627 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá rất mạnh, tụt xuống vùng mốc 3.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, tất cả các ngưỡng hỗ trợ quan trọng của vàng trong năm nay đều đã bị phá vỡ, từ vùng đáy mùa hè ngay trên 4.000 USD/ounce đến mức đáy cuối tháng 10 ngay dưới 3.900 USD/ounce.

Khi thị trường vàng thế giới xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ với tốc độ nhanh như vậy, đây thường là dấu hiệu cho thấy bên bán không chỉ nắm quyền kiểm soát mà còn có thêm những nhà giao dịch buộc phải đóng các vị thế đang nắm giữ.

Theo các nhà phân tích, để giá vàng hình thành đáy bền vững, lợi suất trái phiếu cần đảo chiều giảm trước. Chừng nào thị trường chưa tin rằng lãi suất đã đạt đỉnh, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Khi lợi suất bắt đầu quay đầu, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ góp phần quyết định đâu là vùng đáy và tốc độ phục hồi của kim loại quý.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.565 USD/ounce (tương đương khoảng 111,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 20/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 20/11, giá vàng ngày 21/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.