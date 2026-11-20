U17 Việt Nam nhận thưởng ra sao nếu tiến sâu tại FIFA U17 World Cup 2026?

Nếu U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích, tiến thẳng đến chức vô địch FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, các cầu thủ có thể nhận được những khoản thưởng lớn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhà tài trợ hoặc các tổ chức, cá nhân trong nước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là FIFA không có cơ chế tiền thưởng thành tích dành cho các đội tuyển tham dự sân chơi U17 World Cup như giải đấu cấp đội tuyển quốc gia.

Nói cách khác, ngay cả khi U17 Việt Nam lên ngôi vô địch thế giới, đội bóng cũng không có khoản tiền thưởng trực tiếp nào từ FIFA dành cho chức vô địch.

U17 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup. Ảnh: VFF.

FIFA U17 World Cup là giải đấu dành cho những cầu thủ trẻ, được tổ chức với mục tiêu phát triển bóng đá, tạo cơ hội để các tài năng triển vọng cọ xát ở sân chơi quốc tế và chuẩn bị cho tương lai. Vì vậy, cơ chế tài chính của giải đấu có sự khác biệt đáng kể so với World Cup dành cho các đội tuyển quốc gia.

Ở World Cup 2026 dành cho đội tuyển quốc gia, FIFA công bố quỹ tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu USD, trong đó đội vô địch có thể nhận 50 triệu USD. Các đội tham dự cũng được đảm bảo những khoản tiền nhất định tùy theo thành tích và thứ hạng. Nhưng ở sân chơi U17, FIFA không áp dụng cơ chế phân chia tiền thưởng dựa trên kết quả thi đấu như vậy.

Thay vào đó, FIFA tập trung hỗ trợ các đội tuyển thông qua những khoản chi phí hậu cần, giúp các liên đoàn thành viên giảm bớt gánh nặng tài chính khi đưa đội bóng tới tham dự giải đấu. Các khoản hỗ trợ chủ yếu liên quan đến vé máy bay, hành lý, nơi lưu trú, ăn uống và cả phiếu mua hàng giảm giá... cho đoàn theo quy định của giải.

Đây là phần hỗ trợ quan trọng, bởi một đội tuyển tham dự World Cup trẻ phải trải qua quá trình chuẩn bị dài ngày, di chuyển quốc tế, tập luyện, thi đấu và sinh hoạt tại nước chủ nhà. Chi phí dành cho những hoạt động này không hề nhỏ, đặc biệt với các nền bóng đá có nguồn lực tài chính hạn chế.

Tại World Cup U17, phần thưởng lớn nhất mà các cầu thủ hướng tới vẫn là cơ hội bước ra sân khấu bóng đá thế giới. Ảnh: VFF.

Theo những thông tin về cơ chế hỗ trợ tại các giải trẻ FIFA, tổ chức này có thể đảm bảo các khoản chi phí cơ bản cho đoàn tham dự trong phạm vi quy định, bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn và ăn uống. Trong khi đó, những khoản phát sinh ngoài phạm vi hỗ trợ, chi phí bổ sung nhân sự hoặc các vấn đề liên quan đến bảo hiểm vẫn có thể thuộc trách nhiệm của liên đoàn thành viên.

Với U17 Việt Nam, việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026 đã là một cột mốc quan trọng, mang ý nghĩa lớn về chuyên môn, kinh nghiệm và cơ hội quảng bá bóng đá Việt Nam. Nếu đội tuyển tiến sâu, thậm chí giành chức vô địch, giá trị mà các cầu thủ mang lại còn nằm ở sự trưởng thành, cơ hội phát triển sự nghiệp và niềm tự hào dân tộc.

Các khoản thưởng nếu có sau những chiến thắng tại giải sẽ chủ yếu đến từ VFF, doanh nghiệp tài trợ, các tổ chức hoặc cá nhân trong nước, chứ không phải tiền thưởng thành tích từ FIFA.

Tại World Cup U17, phần thưởng lớn nhất mà các cầu thủ hướng tới vẫn là cơ hội bước ra sân khấu bóng đá thế giới, khẳng định năng lực và mở ra cánh cửa tiến tới những cấp độ cao hơn trong sự nghiệp.