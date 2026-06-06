Có nên bán vàng để dành mua nhà khi giá giảm mạnh?

Tôi mua 5 lượng vàng miếng từ cuối năm ngoái, chủ yếu để giữ tiền phòng thân và dự định sang năm dùng một phần làm vốn mua căn hộ. Gần đây giá vàng giảm, tôi phân vân không biết đây chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn hay xu hướng giảm sâu hơn.

Nếu bán bây giờ, tôi vẫn có lãi nhưng thấp hơn đáng kể so với lúc giá đạt đỉnh. Còn nếu giữ lại, tôi lo giá tiếp tục đi xuống và ảnh hưởng đến kế hoạch mua nhà. Nhờ chuyên gia tư vấn, trong trường hợp này tôi nên chốt lời một phần, bán hết để chuyển sang gửi tiết kiệm, hay tiếp tục nắm giữ vàng thêm một thời gian nữa?

Hồng Gấm

Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP HCM, năm 2026. Ảnh: Thanh Tùng

Chuyên gia tư vấn:

Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào diễn biến tăng, giảm ngắn hạn của giá vàng mà cần đưa ra quyết định dựa trên bức tranh rộng hơn về chu kỳ kinh tế và mục tiêu tài chính cá nhân.

Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thực sự rõ rệt và đồng đều, dù nhiều nước có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc phát tín hiệu hỗ trợ tăng trưởng. Đây là giai đoạn tâm lý phòng thủ và sự bất định trên thị trường tài chính còn khá lớn.

Theo tôi, điều này có thể khiến giá vàng xuất hiện những nhịp biến động mạnh trong thời gian tới, thay vì hình thành xu hướng tăng hoặc giảm ổn định như nhiều người kỳ vọng.

Ở góc độ hoạch định tài chính cá nhân, tôi cho rằng nhiều nhà đầu tư vẫn xem vàng như một "tài sản phòng thủ tuyệt đối", trong khi bản chất của kim loại quý thực tế phức tạp hơn vậy.

Giá vàng biến động rất lớn và khó dự báo. Trong lịch sử, mỗi chu kỳ tăng hoặc giảm của kim loại quý này có thể dao động hàng chục phần trăm, nên việc xem vàng là công cụ "an toàn tuyệt đối" có thể khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá sai mức độ rủi ro thực tế.

Ngày 3/6, mỗi lượng vàng miếng SJC được niêm yết quanh 154 - 157 triệu đồng một lượng, giảm khoảng 34 triệu đồng so với mức đỉnh trên 191 triệu thiết lập vào đầu tháng 3.

Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng vàng vẫn có vai trò nhất định trong danh mục tài sản, đặc biệt ở khía cạnh phòng vệ trước các rủi ro hệ thống và địa chính trị. Điểm mạnh của vàng là tính thanh khoản toàn cầu và khả năng chuyển đổi nhanh khi xuất hiện các cú sốc lớn như khủng hoảng tài chính, căng thẳng địa chính trị hay rủi ro mất niềm tin vào tiền tệ.

Nếu đang có kế hoạch mua căn hộ trong một năm tới, nhà đầu tư nên ưu tiên bảo vệ kế hoạch tài chính thay vì cố gắng tối đa hóa thêm lợi nhuận từ vàng. Theo đó, phương án phù hợp có thể là chốt lời từng phần, chuyển dần tài sản sang tiền gửi hoặc các kênh có độ ổn định cao hơn để đảm bảo dòng tiền mua căn hộ. Song song đó, nhà đầu tư vẫn có thể giữ lại một phần vàng như lớp tài sản phòng vệ cho danh mục tổng thể.

Hà Vân

Chuyên viên hoạch định tài chính

Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT