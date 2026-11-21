Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs - Tập đoàn tài chính tại Mỹ, giá vàng có thể lấy lại mức đỉnh lịch sử trên 5.600 USD/ounce vào cuối năm 2028, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất và các nhà đầu tư phương tây quay trở lại thị trường kim loại quý.

Trong báo cáo nghiên cứu mới công bố ngày 17/11, nhóm phân tích do Lina Thomas dẫn đầu tại Goldman Sachs cho rằng, thị trường kim loại quý, năm 2027 ngày càng có nhiều điểm tương đồng với năm 2022.

Theo đó, việc Fed tăng lãi suất sẽ gây sức ép lên nhu cầu vàng từ các nhà đầu tư tư nhân, mặc dù lực cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương vẫn đóng vai trò tạo nền tảng hỗ trợ giá.

Goldman Sachs cho rằng, giá vàng sẽ lấy lại mốc 5.600 USD (ảnh AI).

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đối mặt với rủi ro giảm giá và biến động mạnh trong ngắn hạn khi Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Các nhà kinh tế của ngân hàng này dự kiến Fed sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, tiếp theo là đợt tăng thứ ba vào tháng 3/2027.

Dù vậy, Goldman Sachs vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng, dự báo giá vàng có thể tăng thêm khoảng 800 USD trong năm 2027 và đạt 4.650 USD/ounce vào cuối năm. Động lực chủ yếu đến từ hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Cụ thể, Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 60 tấn vàng mỗi tháng trong giai đoạn 2026-2028, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 17 tấn/tháng trước năm 2022.

Nhóm phân tích của Goldman Sachs nhận định, xu hướng tích lũy vàng của khu vực chính phủ sẽ tiếp tục duy trì trong ba năm tới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng khả năng giá vàng quay trở lại mốc 5.600 USD/ounce phụ thuộc đáng kể vào việc Fed chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Goldman Sachs dự kiến Fed sẽ thực hiện bốn đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, trong giai đoạn từ tháng 11/2027 đến tháng 9/2028.

Theo đó, lãi suất quỹ liên bang có thể giảm xuống khoảng 3,25%-3,5%, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và thúc đẩy dòng vốn từ các quỹ ETF vàng phương tây quay trở lại thị trường.

Trong trường hợp nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô và bất ổn chính sách phục hồi mạnh mẽ, Goldman Sachs nhận thấy giá vàng còn dư địa tăng đáng kể so với kịch bản cơ sở.

Ngược lại, Goldman Sachs cũng cảnh báo các rủi ro giảm giá trong năm 2027. Nếu Fed thực hiện thêm bốn đợt tăng lãi suất và đưa lãi suất cuối chu kỳ lên mức cao hơn dự kiến, giá vàng có thể chỉ đạt 4.585 USD/ounce vào cuối năm 2027. Trong khi đó, nếu các quỹ ETF vàng phương tây bán ròng 300 tấn vàng, mục tiêu giá cuối năm có thể giảm xuống còn 4.265 USD/ounce.

Đối với tương quan giữa vàng và bạc, Goldman Sachs dự báo, vàng sẽ có diễn biến vượt trội hơn bạc trong năm 2027 nhờ lực cầu ổn định từ các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, một đợt thắt chặt thanh khoản mới trên thị trường bạc có thể làm thay đổi triển vọng này.