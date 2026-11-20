Chỉ ít giờ sau khi mở cửa phiên 20/11, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm tới 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào, xuống còn 129,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, xuống còn 134,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đáng chú ý, chênh lệch giữa mua vào - bán ra được nới lên mức 5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm sâu, “thủng mốc” 130 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu lớn. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được thương hiệu điều chỉnh giảm tới 2 triệu đồng/lượng, xuống còn 12,98 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,38 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Tương tự, tại DOJI, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm tới 2,2 triệu đồng/lượng, xuống còn 12,98 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,38 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 129,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 133,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại SJC, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm tới 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, xuống còn 12,8 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,4 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 128 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 134 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng trong nước giảm khi giá vàng thế giới liên tục lao dốc. Cập nhật vào 9h45 sáng 20/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 3.549,17 USD/ounce, giảm 188,85 USD/ounce trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện ở mức 110,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước đã tăng lên 23,3 triệu đồng/lượng - mức chênh lệch cao trong năm nay. Trước đó, vào hồi tháng 9-10, khoảng cách này từng có đợt được thu hẹp về dưới 4 triệu đồng/lượng.

Chêch lệch giữa hai thị trường được nới rộng khi vàng thế giới liên tục giảm mạnh những phiên gần đây với tốc độ nhanh hơn vàng trong nước.

Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đà bán tháo đến từ triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ. Biên bản cuộc họp tháng 10 còn hé lộ rằng một số quan chức Fed sẵn sàng tăng lãi suất mạnh hơn 0,25 điểm phần trăm nếu lạm phát vẫn dai dẳng. Thị trường hợp đồng tương lai hiện cũng để ngỏ khả năng Fed tiếp tục thắt chặt vào đầu năm 2027, sau đợt tăng 25 điểm cơ bản được dự báo tại cuộc họp ngày 8-9/12. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dịu nhẹ từ 5,07% về 5,04%, nhưng chưa đủ để giải tỏa sức ép lên kim loại quý.

Điều đáng chú ý là loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 19/11 đều suy yếu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 14/11 tăng lên 203.000 đơn, vượt dự báo 197.000 đơn, còn đơn trợ cấp liên tục lên 1,763 triệu đơn. Chỉ số sản xuất tháng 11 của Fed Philadelphia rơi từ 20,9 điểm xuống 6,3 điểm, và Chỉ số Kinh tế Dẫn dắt (LEI) tháng 10 giảm 0,3% xuống 99,3 điểm. Tuy vậy, lạm phát dai dẳng và tiêu dùng nội địa bền bỉ khiến các số liệu này chưa đủ làm đảo chiều kỳ vọng lãi suất.

Trong khi đó, ở trong nước, giá vàng nội địa biến động chậm hơn do cấu trúc thị trường đặc thù cùng nguồn cung được kiểm soát. Dù chính sách về vàng đã có những điều chỉnh trong thời gian qua, mức độ liên thông với thị trường quốc tế vẫn chưa rõ nét.

Bên cạnh đó, tâm lý tích trữ của người Việt khác với nhiều thị trường khác. Phần lớn người mua hướng đến tích lũy dài hạn hoặc nhu cầu thực tế như làm của để dành cho con cháu, mua quà cưới, thay vì lướt sóng. Khi giá thế giới đi xuống, nhóm này ít chịu áp lực bán tháo, nên thị trường trong nước tránh được làn sóng xả hàng đột biến.