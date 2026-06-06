Giá vàng hôm nay 6/6: Lao dốc thẳng đứng, 'bốc hơi' gần 140 USD/ounce

Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên giao dịch cuối tuần do sự bất ổn dai dẳng ở Trung Đông chỉ mang lại sự hỗ trợ hạn chế cho vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, dữ liệu việc làm khả quan hơn của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất đã đẩy giá kim loại quý này giảm mạnh.

Trước đó, giá vàng đã phần nào phục hồi khi lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD giảm nhẹ nhờ hy vọng mới về việc giảm leo thang căng thẳng khu vực trên diện rộng và tiến triển hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 5 mạnh mẽ hơn dự kiến đã đảo ngược xu hướng này, với số lượng việc làm tại Mỹ tăng 172.000 và nỗi lo tăng lãi suất lại nổi lên mạnh mẽ.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall phần lớn đều bi quan về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi Phố Chính cũng ngày càng ít kỳ vọng sau 1 tuần suy yếu của vàng.

Giá vàng thế giới và trong nước hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ duy trì trong một phạm vi giao dịch nhất định cho đến khi xung đột ở Iran kết thúc. Xung đột này làm tăng giá trị đồng USD và đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại về lãi suất cao hơn, cả hai đều bất lợi cho vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 6/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 149,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.328USD/ounce, giảm 139 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường đang chịu sức ép trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi cùng xuất hiện.

Tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, và Phố Wall đã chuyển từ quan điểm lạc quan sang bi quan sau khi vàng không giữ được mức hỗ trợ quan trọng.

Chỉ có hai chuyên gia, tương đương 13%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 11 người khác, chiếm 74% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. 2 nhà phân tích còn lại, cũng chiếm 13%, dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu thập được 49 phiếu bầu. 23 nhà đầu tư cá nhân dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 18 người khác dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá. 8 nhà đầu tư còn lại dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.