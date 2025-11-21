Chuyên gia đưa ra dự báo sốc cho giá vàng

UBS cho biết họ kỳ vọng nhu cầu vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, dựa trên khả năng Fed cắt giảm lãi suất, lợi suất thực giảm và tình hình địa chính trị vẫn đầy bất ổn. Cùng với đó, những thay đổi trong chính sách nội địa của Mỹ cũng góp phần củng cố xu hướng mua vào kim loại quý.

Ngân hàng Thụy Sĩ đã nâng mục tiêu giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce, so với mức dự báo 4.200 USD trước đó. Đồng thời, họ cũng tăng kịch bản lạc quan nhất lên 4.900 USD/ounce nếu rủi ro chính trị và tài chính bùng nổ mạnh mẽ.

Tuy vậy, UBS vẫn giữ nguyên kịch bản tiêu cực ở mức 3.700 USD/ounce, cho thấy thị trường vàng vẫn đối mặt thách thức từ khả năng Fed trở lại quan điểm cứng rắn và nguy cơ ngân hàng trung ương bán vàng ra thị trường.

Xu hướng mua vàng từ ngân hàng trung ương và ETF đang diễn ra ra sao?

UBS nhận định triển vọng tài khóa Mỹ xấu đi sẽ thúc đẩy các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng mua vàng. Họ cũng dự báo nhu cầu vàng từ các quỹ ETF trong năm 2026 sẽ tiếp tục mạnh mẽ.

Báo cáo Quý 3 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy lực mua đang tăng tốc. Tính đến nay, các ngân hàng trung ương đã mua 634 tấn vàng, chậm hơn năm ngoái nhưng tăng mạnh trong quý 4, phù hợp dự báo 900 - 950 tấn vào năm 2025 của UBS.

Dòng vốn chảy vào các quỹ ETF đạt 222 tấn, trong khi vàng miếng và vàng xu vượt 300 tấn trong quý thứ tư liên tiếp. Ngay cả nhu cầu trang sức cũng “không yếu như lo ngại”, theo UBS.

Những yếu tố nào có thể đưa vàng lên gần 5.000 USD/ounce?

Ngày 3/11, UBS cho rằng đợt giảm giá vàng gần đây “chỉ là tạm thời”. Dù động lực tăng giá đang suy yếu, họ nhấn mạnh rằng các yếu tố cơ bản hỗ trợ vàng vẫn vững chắc.

Theo UBS, thị trường vàng giảm sâu một phần vì đà giá suy yếu đã kích hoạt làn sóng giảm vị thế trên thị trường hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, lực cầu nền tảng từ ngân hàng trung ương đến nhà đầu tư cá nhân vẫn mạnh.

Họ tiếp tục khuyến nghị “mua khi giá điều chỉnh”, vì nhà đầu tư toàn cầu hiện vẫn “phân bổ quá ít” vào vàng. UBS đề xuất phân bổ mức trung bình đơn trong danh mục để tối ưu hoá phòng vệ rủi ro.

Chiến lược gia Sagar Khandelwal của UBS cho rằng nhiều yếu tố có thể đẩy vàng lên 4.700 USD/ounce ngay quý I/2026: lợi suất thực giảm, USD yếu hơn, nợ công Mỹ tăng và bất ổn chính trị tiếp diễn.

Ông cảnh báo lãi suất thực của Mỹ có thể xuống mức âm khi Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn “neo cao”. Điều này có thể khiến USD kém hấp dẫn và dòng tiền chảy mạnh sang vàng.

WGC cho biết ETF vàng toàn cầu ghi nhận tháng có dòng vốn vào lớn nhất lịch sử trong tháng 9 (17 tỷ USD), và 26 tỷ USD trong ba tháng gần nhất, mức cao nhất từng ghi nhận.

UBS tin rằng nhu cầu đầu tư có thể còn tăng hơn nữa, đưa tổng cầu vàng toàn cầu năm nay lên khoảng 4.850 tấn, mức cao nhất kể từ năm 2011.

UBS cho rằng cổ phiếu của các hãng khai thác vàng có thể hưởng lợi thậm chí mạnh hơn vàng vật chất, vì dòng tiền của họ có thể tăng nhanh hơn mức tăng giá vàng trong 6 tháng tới.

Nhờ tính tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu, đặc biệt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, vàng tiếp tục được đánh giá là tài sản phòng vệ quan trọng trong danh mục đa dạng hóa.

Hiện giá vàng giao ngay đã giảm về quanh 4.044 USD/ounce sau khi không giữ được mốc 4.100 USD vào đầu phiên ngày thứ Năm, giảm 0,82% so với phiên trước.