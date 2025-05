Lộ diện loạt doanh nghiệp đứng sau sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo và phân phối

Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm của Ngân Collagen

Ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh “Ngân Collagen” quảng cáo.

Theo thông báo từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), quá trình rà soát hoạt động hậu kiểm về công bố và quảng cáo thực phẩm đã phát hiện một số sản phẩm của CTCP Xuất nhập khẩu N-Collagen (địa chỉ tại 28 đường lô B, Khu tái định cư Cảng Sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP HCM) được quảng cáo sai quy định.

Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm đối với hai sản phẩm là "N-collagen Chanh plus" và "Kẹo táo thải mỡ bụng" của Ngân Collagen

Cụ thể, Cục chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hai sản phẩm: "N-collagen Chanh plus" và "Kẹo táo thải mỡ bụng".

Dù vậy, các sản phẩm này vẫn được giới thiệu công khai trên mạng xã hội với nhóm sản phẩm ghi nhãn là thực phẩm bổ sung. Cả hai sản phẩm đều được phân phối bởi CTCP Xuất nhập khẩu N-Collagen.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, “Ngân Collagen” tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995, quê Cà Mau) thường được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO công ty này.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Xuất nhập khẩu N-Collagen được thành lập vào tháng 10/2018 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ mỹ phẩm. Chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật ban đầu là ông Lâm Hoài Phong (sinh năm 1980).

Sau chưa đầy một năm thành lập, người đại diện chuyển sang bà Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1984), sau đó tiếp tục thay đổi sang ông Trần Thái Nguyên (sinh năm 1981), ông Thang Quốc Em (sinh năm 1989) và hiện tại là ông Huỳnh Việc Nhật Tường (sinh năm 1998).

Những doanh nghiệp đứng sau sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen

Theo thông báo từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng cho biết thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm của "Kẹo táo thải mỡ bụng" là Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm, địa chỉ: số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm VESCO, đặt tại Điểm công nghiệp Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH dược phẩm Vesco được thành lập tháng 4/2022 với 34 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính đăng ký là sản xuất thực phẩm chức năng.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 9 tỷ đồng do ông Phùng Thế Tiến sinh năm 1984 giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Đáng chú ý, ở thời điểm tháng 8/2022, doanh nghiệp này đăng ký chỉ sử dụng 1 lao động.

Kẹo táo thải mỡ bụng được Ngân Collagen quảng cáo rầm rộ thời gian qua

Trong khi đó, công ty TNHH Hoàng Châu Pharma có cùng địa chỉ với Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm như thông báo của Cục An toàn thực phẩm được thành lập được thành lập tháng 1/2021 với 34 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là sản xuất thực phẩm chức năng. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do ông Đặng Văn Trung sinh năm 2002 làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Sản phẩm "N-collagen Chanh plus" được sản xuất bởi Công ty TNHH Dược phẩm VISCO, cùng đặt tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng là Công ty TNHH BEQUEN.

Tuy nhiên, khi tra trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cả Công ty TNHH Dược phẩm VISCO và Công ty TNHH BEQUEN không có kết quả phù hợp.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH BEQUEEN có cùng địa chỉ đăng ký với Công ty TNHH BEQUEN như thông báo của Cục An toàn thực phẩm, doanh nghiệp được thành lập tháng 4/2023 với 32 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do ông Đặng Văn Thành sinh năm 2005 làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 4/2024, vai trò chủ sở hữu doanh nghiệp và giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đã chuyển từ ông Đặng Văn Thành sang ông Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 2002. Vốn điều lệ doanh nghiệp không được công bố chi tiết.

Ông Nguyễn Văn Ngọc còn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH dược phẩm Nahaco. Doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2023 có trụ sở tại TP Thái Nguyên. Ông Ngọc được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 4/2024.

Trước đó, ở thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ chỉ 200 triệu đồng do bà Phan Hồng Ngân sinh năm 1998 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.