Những lần Ngân Collagen vướng lùm xùm trong kinh doanh

2 sản phẩm chưa được cấp phép công bố và quảng cáo

Mới đây, các sản phẩm giảm cân do doanh nhân Trần Thị Bích Ngân (nghệ danh Ngân Collagen) quảng cáo bị người tiêu dùng đặt nghi vấn về chất lượng, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo, đảm bảo tuân thủ quy định an toàn thực phẩm.

Sản phẩm "kẹo táo thải mỡ bụng" do Ngân Collagen quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện một số sản phẩm do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen (28 đường lô B, Khu TĐC Cảng sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM) phân phối, được cá nhân có biệt danh Ngân Collagen quảng cáo, gồm “Kẹo táo thải mỡ bụng” và “N-collagen Chanh plus”, vi phạm quy định về công bố và quảng cáo sản phẩm.

Qua kiểm tra trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Cục An toàn thực phẩm xác nhận chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho hai sản phẩm này. Cả hai sản phẩm được ghi nhãn là thực phẩm bổ sung.

Cụ thể, “Kẹo táo thải mỡ bụng” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen phân phối độc quyền, Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm (Hà Nội) chịu trách nhiệm về chất lượng, và được sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Vesco (Đan Phượng, Hà Nội).

Sản phẩm “N-collagen Chanh plus” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen (28 đường 16, KĐT Cảng sông Phú, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) phân phối, Công ty TNHH BeQuen (Hà Nội) chịu trách nhiệm về chất lượng, và cũng được sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Vesco (Đan Phượng, Hà Nội).

Từng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt

Đây không phải lần đầu tiên doanh nhân Trần Thị Bích Ngân (biệt danh Ngân Collagen) vướng tranh cãi liên quan đến kinh doanh. Những năm qua, hình ảnh Ngân Collagen thường gắn với thương hiệu mỹ phẩm và sản phẩm giảm cân N-Collagen, được phân phối bởi các công ty mang tên N-Collagen.

Trong một video trên Facebook, Ngân Collagen khẳng định thương hiệu N-Collagen đã tồn tại 14 năm. Tuy nhiên, thông tin này gây nghi vấn, bởi cô mới 30 tuổi và Công ty TNHH MTV Mỹ Phẩm N-Collagen, do bà Trần Thị Bích Ngân làm người đại diện pháp luật, chỉ được thành lập vào tháng 10/2017. Công ty này hiện đã giải thể.

Ngoài ra, bà Ngân còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, thành lập ngày 26/10/2018, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm giảm cân mang thương hiệu N-Collagen. Trên các phương tiện truyền thông, Ngân Collagen được giới thiệu là người sáng lập thương hiệu này.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N – Collagen bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt vào năm 2021.

Đầu năm 2021, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng do vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa. Cụ thể, nhãn sản phẩm của công ty có hình ảnh, chữ viết, dấu hiệu và thông tin không đúng bản chất, sai sự thật về hàng hóa.

Tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo người tiêu dùng không nên tin vào nội dung quảng cáo sai sự thật của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen, do sản phẩm này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài chính của người sử dụng.