Loại quả quê mùa thành đặc sản ở Hà Nội có giá đắt đỏ, tiểu thương đếm quả tính tiền

Mới bước vào những ngày đầu thu tháng 8, tại một số sạp hoa quả hay những gánh hàng rong tại các con phố ở Hà Nội, đã xuất hiện những quả thị chín vàng óng ả.

Quả thị không chỉ thu hút mọi người bởi hình dáng tròn xoe, màu vàng tươi đẹp mắt mà còn bởi mùi thơm nồng nàn đặc biệt.

Giữa các loại hoa quả nhập khẩu, nhiều người chọn mua quả thị - một loại quả quê đặc trưng mỗi năm chỉ có một mùa.

Mang từng quả thị thơm lừng đặt lên chiếc đĩa sứ để thắp hương ngày rằm, chị Thuỳ Linh, trú tại phường Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ 2 trong tháng chị mua thị.

“Đầu tháng, đi làm trên phố cổ, nhìn thấy chị bán hàng rong bán thị, tôi thích quá liền chọn lấy một giỏ với giá 200 nghìn đồng/kg. Quả thị tròn xoe, vàng óng cùng với bó hoa sen thơm ngát trong nhà cảm giác thích lắm”, chị Linh nói.

Những quả thị vàng ươm, thơm ngát được đựng trong giỏ tre xinh xắn được chị Linh mua về. (Ảnh: Linh Kem)

Cũng mua thị với giá 100 nghìn đồng/kg, chị Lương Vân (Hà Nội) cho biết, vào đầu tháng 8, quả thị bắt đầu vào mùa chín rộ, giá bán cũng rẻ hơn. Hôm qua, chị mua rẻ hơn một nửa so với thời điểm cách đây nửa tháng.

“Tôi mua về, thắp hương xong thì vẫn để trên bàn, chơi được hơn một tuần nữa. Có đĩa thị trong nhà, mùi thơm thoang thoảng bay khắp phòng. Con gái tôi nghe truyện cổ tích từ nhỏ nên thích quả thị lắm. Bảo mẹ lấy dây tết thành cái giỏ nhỏ, cho quả thị vào rồi lấy cây gồng gánh, thi thoảng cho lên mũi ngửi”, chị Vân kể.

Những quả thị thơm và những bông sen hồng đặc trưng của mùa thu Hà Nội. (Ảnh: Linh Kem)

Ngồi nhặt từng quả thị rồi cho lên mũi ngửi trước khi cho vào túi, bà Lê Thị Quyên, trú tại ngõ Chợ Khâm Thiên cho biết, loại quả này mỗi năm chỉ xuất hiện một lần, vào đầu tháng 8. Vì vậy, năm nào bà cũng mua.

“Mình mua vài quả, đặt lên ban thờ cho thơm. Đắt thì mua vài ba quả, rẻ thì mua cả cân. Tôi đi chợ thấy có thị bán là mua vài quả đút túi, thơm lắm. Quả thị thì loại nào cũng thơm nhưng thị sáp là thơm nhất đấy”, bà Quyên nói.

Thị sáp được nhiều người thích vì quả nhỏ, tròn, đẹp và rất thơm.

Theo bà Quyên, trước đây ở quê nhiều nhà trồng cây thị trong vườn. Quả thị thường chín vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 âm lịch. Mỗi khi đến mùa thị chín, mẹ bà thường hái thị rồi cho vào thúng, đội lên đầu mang đi bán.

“Giờ tôi già rồi, ở quê có còn ai đâu. Cây thị có quả chín cũng để rụng đầy vườn chứ chắc không ai hái quả. Đi chợ, thấy quả thị thì mua cho đỡ nhớ nhà”, bà Quyên nói.

Nhiều người mua quả thị vì hoài niệm những ngày xưa cũ.

Ngồi trước khay thị với những quả vàng óng, bé xíu, chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái người lớn, chị Cúc, tiểu thương chợ Khâm Thiên cho biết, quả thị vừa đắt vừa khó mua. Hôm nay, nhà chùa gửi bán mới có.

“Chỗ này chắc chỉ tầm 2kg. Người mua cân thì tôi bán 100 nghìn đồng/kg, người mua quả thì bán 10 nghìn 3 quả. Nhà chùa gửi tôi bán hộ thôi chứ cũng có lấy lãi đồng nào đâu”, chị Cúc nói.

Mùa thị chín chỉ xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, báo hiệu mùa thu. (Ảnh: Linh Kem)

Theo chị Cúc, thị sáp thường có giá đắt nhất trong các loại thì vì quả nhỏ, dẹt, màu vàng đẹp mắt và có hương thơm sâu. Giá thị sáp đầu mùa từ 180-200 nghìn đồng/kg. Hiện tại chỉ còn từ 100-130 nghìn đồng/kg.

Mặc dù vào giữa mùa, giá thị cũng đã giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều loại hoa quả khác. Hơn nữa, loại quả này có giá cao nhưng cũng kén người mua nên chị ít khi lấy về bán.

Quả thị được bày bán ở một số hàng hoa quả tại chợ truyền thống hoặc các chợ online.

“Đợt trước mỗi ngày tôi lấy tầm 10-12kg về bán. Ngày rằm, mùng 1 thì bán nhanh hết nhưng ngày thường toàn các ông bà già, người lớn tuổi mua về chơi thôi. Người trẻ tuổi, thanh niên thì họ ít mua lắm”, chị Cúc thông tin.