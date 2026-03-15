Lãi suất, tỷ giá, vàng, chứng khoán sẽ biến động ra sao trong xung đột Trung Đông?

Ngân hàng Nhà nước có thể giữ nguyên lãi suất điều hành

Lãi suất VND đã tăng từ quý 3/2025 trên cả thị trường liên ngân hàng và thị trường huy động vốn tại các ngân hàng thương mại, với mức tăng 1%-2% tùy các kỳ hạn khác nhau.

Theo ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, diễn biến này đến từ nhu cầu tín dụng ở mức cao trên thị trường đóng góp vào tăng trưởng GDP ở mức 8% cho cả năm 2025.

Ngoài ra các yếu tố khác cũng tác động vào thanh khoản VND như các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán trong năm 2025 và cả những tháng đầu năm 2026; và đây là dòng vốn thực ra khỏi thị trường.

Các chính sách siết chặt quản lý doanh thu kinh doanh hộ gia đình và cá nhân bước đầu cũng tác động đến lượng tiền duy trì tại hệ thống ngân hàng và sẽ cần thêm thời gian để bước chuyển tiếp này hài hòa hơn. Kỳ vọng giải ngân đầu tư công để lượng tiền thật quay lại nền kinh tế cũng còn gặp khó khăn.

Dự báo chính sách tiền tệ thời gian tới, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, cho rằng trong bối cảnh giá dầu thô tăng do căng thẳng Trung Đông, kết hợp với triển vọng tăng trưởng trong nước vững vàng và áp lực giảm giá của VND, UOB kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50%.

Tuy nhiên, diễn biến xung đột quân sự tại Trung Đông và quỹ đạo giá dầu còn tiềm ẩn nhiều bất định, NHNN nhiều khả năng sẽ giữ lập trường thận trọng, chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ dữ liệu kinh tế.

Tỷ giá tăng trong ngắn hạn, nhưng sẽ hạ nhiệt

Nhóm kinh tế vĩ mô của UOB giữ quan điểm rằng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, trước khi thực hiện hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và quý 3/2026. Rủi ro lớn nhất đối với kịch bản cơ sở này là khả năng Fed phải trì hoãn các đợt cắt giảm, hoặc thậm chí khó có thể cắt giảm trong nửa cuối năm nếu giá năng lượng tăng mạnh và kéo dài.

Chi phí năng lượng cao sẽ khiến triển vọng lạm phát trở nên phức tạp hơn và có thể hạn chế khả năng nới lỏng chính sách của Fed theo kế hoạch.

Theo đó, mặc dù xu hướng trung hạn đối với USD được dự báo vẫn nghiêng về giảm giá, song các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran có nguy cơ kích hoạt một giai đoạn né tránh rủi ro trên phạm vi toàn cầu, qua đó hỗ trợ ngắn hạn đối với các đồng tiền trú ẩn truyền thống, bao gồm cả USD.

Nếu xung đột kéo dài, áp lực tăng giá dầu liên tục có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát, từ đó có thể khiến Fed trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo và điều này sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh của USD.

Tại Việt Nam, đồng VND đã điều chỉnh giảm một phần mức tăng đạt được trong tháng 1 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tâm lý “né tránh rủi ro” trên thị trường toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm của VND được đánh giá là không lớn, khi tỷ giá hiện tại đã tiến sát đến giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.

Các chuyên gia UOB dự báo đồng USD sẽ yếu đi trong các quý tiếp theo của năm 2026, tuy nhiên trong ngắn hạn là quý 2/2026, với các rủi ro biến động từ xung đột tại Trung Đông, các nhà đầu tư đang tiếp tục nắm giữ USD như một tài sản an toàn hàng đầu.

“Hiện nay chúng tôi đang dự báo tỷ giá USD/VND sẽ có mức biến động khoảng 2-3% trong năm 2026 với mức tỷ giá là 26.400 trong quý 2, 26.200 trong quý 3 và 26.100 vào cuối năm 2026” - ông Đinh Đức Quang nhận định.

Giá vàng có thể lên 6.000 USD/ounce vào năm sau

Những biến động mạnh của giá vàng trong tháng 1 đã đẩy mức biến động 1 tháng của vàng lên mức cao tương đương giai đoạn khủng hoảng, trên 30%.

Theo ông Suan Teck Kin, mức biến động lớn như vậy là điều đáng lo ngại và không phù hợp với vai trò truyền thống của vàng như một “tài sản phi rủi ro” và công cụ đa dạng hóa danh mục.

Tuy nhiên, bất chấp biến động gia tăng, vị chuyên gia cho rằng triển vọng đối với vàng vẫn tích cực. Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng vật chất vẫn rất mạnh, trong khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ổn định.

“Nhìn chung, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm tích cực dài hạn đối với vàng và nhắc lại dự báo đã điều chỉnh: 5.400 USD/ounce trong quý 2/2026, 5.600 USD/ounce trong quý 3/2026, 5.800 USD/ounce trong quý 4/2026, và 6.000 USD/ounce trong quý 1/2027.

Chứng khoán tích cực nhưng tăng trưởng mang tính chọn lọc

Về thị trường chứng khoán, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam cho rằng triển vọng sắp tới sẽ tích cực nhưng tăng trưởng sẽ mang tính chọn lọc và phân hóa cao hơn.

Những động lực chính hỗ trợ thị trường trong năm 2026 bao gồm: Kinh tế vĩ mô tích cực; dự phóng lợi nhuận doanh nghiệp tốt với kỳ vọng tăng trưởng EPS toàn thị trường đạt khoảng 15%; và yếu tố mang tính cấu trúc (hiệu ứng nâng hạng thị trường, cải thiện minh bạch thị trường, mở rộng sản phẩm và nâng cấp hạ tầng giao dịch). Bên cạnh đó, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam giúp nâng cao vị thế thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Một số rủi ro chính trong năm 2026 mà nhà đầu tư cần theo dõi gồm: Các xung đột địa chính trị phức tạp và chính sách thuế bất ổn của Mỹ có thể ảnh hưởng đến thương mại quốc tế, việc luân chuyển dòng vốn đầu tư, và tình hình lạm phát toàn cầu; Rủi ro về chính sách tiền tệ của Fed có thể gây áp lực lên tỷ giá và lãi suất trong nước; Mức độ sử dụng đòn bẩy margin cao có thể làm tăng độ biến động của thị trường.

Trong kịch bản cơ sở không có những biến động lớn bất ngờ, chúng tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng nhưng ở mức thấp hơn so với năm 2025, phù hợp với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp khoảng 15%.