Đi làm dịp 30/4-1/5 có thể được nhận lương gấp 5 lần

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Trong đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch), ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày)...

Về chế độ tiền lương, khoản 1 Điều 98, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết được trả lương ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương ngày.

Như vậy, khi làm việc vào ban ngày trong những ngày nghỉ dịp lễ, người lao động được hưởng tối thiểu 400% tiền lương so với ngày làm việc bình thường.

Cũng theo Bộ luật Lao động năm 2019, nếu làm việc ban đêm, người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương; nếu vừa làm thêm giờ vừa làm ban đêm, được trả thêm 60% tiền lương. Như vậy, cộng gộp các khoản này, người lao động làm thêm giờ ban đêm trong dịp lễ có thể được hưởng ít nhất 490% tiền lương (gần gấp 5 lần tiền lương ngày thường).

Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động phải làm việc trong thời gian nghỉ lễ, đồng thời góp phần điều tiết quan hệ lao động theo hướng công bằng và hợp lý.

Dịp Quốc khánh nghỉ 5 ngày liên tiếp

Vào dịp Quốc khánh, thời gian nghỉ sẽ kéo dài trong 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026, đến hết thứ Tư ngày 2/9; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 22/8).

Với khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ ngày 2/9 và chọn thêm 1 ngày liền kề trước hoặc sau nhưng phải thông báo phương án nghỉ ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.