Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/3 chưa ngừng giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 14/3 giảm giá vàng miếng xuống mức 182,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/3, giá vàng trong nước ngày 14/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 14/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 14/3, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3, tiếp đà giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/3, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 179,6 –182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 179,3 – 182,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 180 – 183 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/3 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 92 USD/ounce, xuống mức 5.021 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.153 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt tuần giảm giá mạnh, lùi về sát mốc 5.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo khảo sát mới nhất của Kitco News, giới phân tích Phố Wall vẫn chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của vàng. Một bộ phận chuyên gia cho rằng kim loại quý vẫn còn dư địa tăng giá nếu tiếp tục giữ được các mốc hỗ trợ quan trọng.

Ông James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com - nhận định, việc giá vàng duy trì giao dịch trên ngưỡng 5.000 USD/ounce là tín hiệu đáng chú ý. Theo ông, điều này cho thấy thị trường vàng thế giới đang dần chấp nhận mức giá cao mới của kim loại quý, và nếu mốc hỗ trợ này tiếp tục được giữ vững, giá vàng có thể có thêm cơ hội tăng trở lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cảnh báo khả năng điều chỉnh vẫn hiện hữu. Ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International - cho rằng, tuần tới có thể xuất hiện biến động khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.021 USD/ounce (tương đương khoảng 159,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 23,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 14/3, giá vàng ngày 15/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.