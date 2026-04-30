Hòa Phát phải trả hơn 15 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày

Theo báo cáo tài chính quý I, tính đến ngày 31/3, tổng nợ vay tài chính của tập đoàn Hòa Phát ở mức hơn 90.600 tỷ đồng, giảm khoảng 2.000 tỷ so với cuối năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty đã bắt đầu trả nợ các khoản vay tài trợ cho dự án Dung Quất 2.

Nợ vay giảm, nhưng chi phí tài chính của Hòa Phát lại tăng 18%, lên gần 1.900 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, 72% số này là lãi vay phải trả, tương đương 1.359 tỷ đồng (khoảng 15 tỷ đồng mỗi ngày). Theo giải trình từ phía công ty, chi phí này đi lên do dừng vốn hóa sau khi Dung Quất 2 đi vào hoạt động và mặt bằng lãi suất cao trong quý I.

Theo ghi nhận của VnExpress, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng, đối với kỳ hạn 12 tháng, đang ở quanh mức 6,5-7,5% một năm, tăng từ 1-3% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Khu liên hiệp sản xuất Hòa Phát Dung Quất 2 nằm tại tỉnh Quảng Ngãi, có quy mô 280 ha, tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn HRC mỗi năm. Quý I, dự án này đã hoạt động hết công suất.

Trả chi phí lãi vay kỷ lục nhưng Hòa Phát cho biết khoản mục này vẫn nằm trong tầm kiểm soát và chưa tạo áp lực lên hiệu quả hoạt động cốt lõi. Quý đầu năm, công ty của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận doanh thu hơn 53.300 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự các quý trước, doanh số từ việc kinh doanh thép vẫn chiếm 96% tổng doanh thu của tập đoàn này, tương ứng 51.221 tỷ đồng. Sản lượng bán thép đạt 3 triệu tấn, cải thiện 26% so với cùng kỳ năm trước đó.

Bên trong một nhà máy của tập đoàn Hóa Phát. Ảnh: HPG

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của Hòa Phát đạt hơn 5.900 tỷ đồng, gấp 13,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Khoản mục này tăng đột biến nhờ việc tập đoàn chuyển nhượng dự án bất động sản ở Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Trừ các chi phí, doanh nghiệp này lãi sau thuế hơn 9.055 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 8.994 tỷ đồng, tăng 170% so với quý I/2025, cao nhất 5 năm gần đây.

Năm nay, Hòa Phát lên kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 22.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 33% và 42% so với số liệu năm 2025. Như vậy, công ty đã hoàn thành khoảng 41% chỉ tiêu lợi nhuận.

Chia sẻ tại phiên họp thường niên năm nay, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết chiến lược của Hòa Phát là tiếp tục mở rộng và đầu tư sâu vào mảng thép. Công ty này cũng có kế hoạch phát triển mảng bất động sản, nhưng sẽ tập trung vào những dự án vị trí đắc địa, giá cả hợp lý và quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu thực.