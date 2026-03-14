Giá vàng thế giới về sát 5.000 USD, dầu thô tiếp tục tăng

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay giảm 60 USD xuống 5.017 USD một ounce. Thị trường đi xuống do đồng đôla mạnh lên và lo ngại lạm phát từ xung đột tại Trung Đông. Tổng cộng cả tuần, giá vàng giảm hơn 2%, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

"Dù thị trường vẫn lạc quan về giá vàng trong dài hạn, kim loại quý này đã xuống thấp nhất từ khi xung đột bắt đầu, trong bối cảnh giá USD lên cao nhất 4 tháng", Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập cho biết.

Giá vàng thế giới hiện xuống sát 5.000 USD một ounce. Đồ thị: Kitco

Dollar Index chốt tuần tăng gần 0,8% lên 100,5 điểm. USD mạnh lên khiến vàng đắt đỏ với người mua bằng các tiền tệ khác.

Trong một báo cáo, Commerzbank cho biết kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt là lý do chính khiến giá vàng giảm thời gian qua. Dù vàng là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát, lãi suất tăng sẽ làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Số liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 1. Chiến sự tại Trung Đông càng khiến nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm giảm lãi suất.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng mất giá. Bạc giảm 3,3% xuống 81 USD một ounce. Bạch kim và palladium giảm lần lượt 4% và 2,5%.

Trên thị trường dầu thô, giá tiếp tục đi lên do eo biển Hormuz vẫn bị đóng. Chốt phiên 13/3, giá dầu Brent tăng gần 3% lên 103 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng hơn 3% lên 98,7 USD.

Đầu phiên, giá đi xuống sau thông tin một tàu dầu treo cờ Ấn Độ đi qua được Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, thông tin này sau đó bị phủ nhận, khiến giá dầu quay đầu tăng từ giữa ngày.

Tổng cộng cả tuần, dầu Brent tăng hơn 11%, còn WTI tăng 8%. Giới phân tích vẫn đang thận trọng vì cuối tuần có thể xuất hiện những diễn biến bất ngờ liên quan tới chiến sự.

Ngày 13/3, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent tháng 3 sẽ đạt trung bình 100 USD và tháng 4 xuống 85 USD. Giá năng lượng sẽ vẫn biến động do xung đột tại Trung Đông, các thiệt hại về cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực này và Eo biển Hormuz gián đoạn.