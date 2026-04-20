Lãi suất tiết kiệm cao nhất 8,7% khi gửi tiền 13 tháng: Gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền về tay là cao nhất?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa trở thành ngân hàng thứ 30 trong hệ thống các ngân hàng thương mại trong nước giảm lãi suất huy động sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước ngày 9/4/2026.

Đây là lần đầu tiên Vikki Bank giảm lãi suất huy động kể từ ngày 12/12/2025.

Trong đợt giảm lãi suất này, Vikki Bank giảm mạnh 0,5%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được Vikki Bank cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng giảm về 6%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm về 6,1%/năm, kỳ hạn 13 tháng giảm về 6,2%/năm, cũng là mức lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất do nhà băng này niêm yết.

Cũng với mức giảm lãi suất 0,5%/năm, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15-36 tháng giảm còn 6,1%/năm.

Vikki Bank giữ nguyên lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng tại mức 4,7%/năm đối với tiền gửi trực tuyến. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi tại quầy đối với các kỳ hạn 1-5 tháng.

Tuy nhiên, lãi suất huy động tại quầy các kỳ hạn 6-36 tháng cũng được Vikki Bank điều chỉnh giảm đồng loạt 0,5%/năm.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng mới nhất là 5,9%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,1%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng là 5,8%/năm.

Vikki Bank từng là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hệ thống. Thời điểm trước ngày 11/4, Vikki Bank niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn từ 12 tháng lên đến 9,3%/năm, kỳ hạn từ 6-11 tháng là 9,2%/năm.

Bên cạnh đó, kể từ trước Tết Nguyên đán đến nay, ngân hàng thuộc hệ sinh thái HDBank này vẫn tiếp tục duy trì các phiên livestream trên mạng xã hội nhằm quảng bá chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm trúng vàng mỗi ngày.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 20/4/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,8 5,9 5,9 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,7 4,75 6,9 6,9 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,45 6,45 MBV 4,6 4,75 7,2 7,2 7,2 7,2 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,1 6,2 6,3 6,3 NCB 4,7 4,75 6,3 6,3 6,5 6,7 OCB 4,75 4,75 6,5 6,5 6,8 6,7 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,3 6,3 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,4 6,4 6,7 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,65 4,65 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,45 4,45 7 7 7 7 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,75 4,75 6,1 6,1 6,3 6,3

Đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động, gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank và Vikki Bank.

Trong đó, SeABank, Agribank là hai ngân hàng giảm lãi suất lần thứ hai trong đợt giảm lãi suất này.

Trước đó, đầu tháng 4, có 9 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất 8,7% khi gửi tiền 13 tháng

Theo khảo sát, lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 10% cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 5,8% khi khách hàng gửi tiền online và 5,5% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,6% cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 5,5% khi khách hàng gửi tiền online và 5,4% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 13 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất PGBank niêm yết cao nhất, áp dụng ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

Ở điều kiện thường, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,4%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất Cake by VPBank niêm yết cao nhất là 7,4% áp dụng ở kỳ hạn 10-36 tháng.

Cake by VPBank đang tặng thêm lãi suất 1,3%/năm cho Khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số CAKE by VPBank thỏa mãn điều kiện sau: Phương thức nhận lãi: Cuối kỳ hạn, đầu kỳ hạn, hàng tháng, hàng quý; Kỳ hạn tiền gửi: Từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn.

Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này, lãi suất tiết kiệm 13 tháng của Cake by VPBank đang niêm yết ở mức 8,7%.

Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,95% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online từ 1 tỉ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 8,7%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 8,7%/12 x 13 = 47,12 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.