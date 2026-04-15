Thông tin mới nhất về giảm lãi suất ngân hàng

Kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng

Tại cuộc họp báo quý I chiều 14/4, ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết, tính đến ngày 31/3, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.

Trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%; có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phó Thống đốc cho biết, ngày 31/12/2025, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.

Ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đồng thời đảm bảo ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Về điều hành lãi suất, trong các tháng đầu năm, Phó Thống đốc cho hay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng, nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

26 ngân hàng đã giảm lãi suất

Cũng tại họp báo, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - cho biết, trong quý I thị trường lãi suất có nhiều biến động và Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng nhiều biện pháp để bình ổn mặt bằng lãi suất.

"Ngay sau cuộc họp ngày 9/4 với tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất và đến nay có khoảng 26 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, với mức giảm khoảng 0,1 - 0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế", ông Quang nói.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Quang cũng nhấn mạnh, việc điều hành trong năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt là ở công cụ tín dụng. Dù định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, nhưng sẽ không cứng nhắc như nhiều năm trước.

“Năm nay, tín dụng có thể tăng hoặc giảm tùy theo diễn biến thực tế, nhất là áp lực lạm phát. Đây là điểm mới trong điều hành, nhằm đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng và ổn định”, ông Quang nói.

Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chủ động điều tiết quy mô tín dụng để kiểm soát lạm phát, thay vì chỉ tập trung mở rộng như trước đây. Điều này phản ánh sự thận trọng hơn trong bối cảnh tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn hệ thống tài chính.

Đánh giá về bối cảnh chung, ông Quang cho rằng năm nay sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài, như xung đột địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát toàn cầu. Những yếu tố này có thể tác động mạnh đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.

Tuy vậy, lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ khẳng định, chính sách tiền tệ vẫn còn dư địa để điều hành linh hoạt. “Trong khó khăn, chúng ta vẫn có cơ sở để đạt được các mục tiêu đề ra, vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ tăng trưởng”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, vấn đề lớn nhất hiện nay là cân bằng giữa hai mục tiêu này. Việc giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp là cần thiết, nhưng phải đi kèm với kiểm soát rủi ro lạm phát và đảm bảo an toàn hệ thống.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ để đạt được mục tiêu kép của Chính phủ”, ông Quang khẳng định.