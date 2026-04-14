Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, áp lực thanh khoản hạ nhiệt

Theo Yuanta Việt Nam, trong tuần 6–10/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trở lại trạng thái rút bớt hỗ trợ thanh khoản sau tuần bơm ròng mạnh trước đó.

Cụ thể, NHNN phát hành 70.4 nghìn tỷ đồng trên kênh OMO, trong khi lượng đáo hạn lên tới 136.6 nghìn tỷ đồng, qua đó hút ròng khoảng 66.3 nghìn tỷ đồng khỏi hệ thống.

Theo đó, quy mô OMO lưu hành giảm về 288.6 nghìn tỷ đồng, từ mức 354.8 nghìn tỷ đồng cuối tuần trước đó.

Về cơ cấu kỳ hạn, lượng phát hành trong tuần tập trung tại 35 ngày (28.9 nghìn tỷ đồng), 56 ngày (28.8 nghìn tỷ đồng) và 14 ngày (12.6 nghìn tỷ đồng), và không còn phát hành tại kỳ hạn 7 ngày như tuần trước.

Trên thị trường liên ngân hàng, trạng thái thanh khoản đã ổn định hơn so với tuần trước đó khi lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt đáng kể.

Lãi suất qua đêm giảm từ 8.58% đầu tuần xuống 5.79% trong phiên 9/04. Kỳ hạn 1 xuống 6.27% (- 1.94đpt). Kỳ hạn 2 tuần xuống 6.43% (-1.48đpt). Tuy nhiên các kỳ hạn dài hơn vẫn chưa thay đổi nhiều. Kỳ hạn 1 tháng ở mức 7.49% (-0.14đpt). Kỳ hạn 3 tháng đi ngang quanh 7.80–7.85%.

Báo cáo của Yuanta Việt Nam cho thấy, trên thị trường 1, hàng loạt các ngân hàng giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc NHNN.

Tính tới đầu ngày 13/4, đã có 15 trên 50 ngân hàng nằm trong danh sách theo dõi của Yuanta Việt Nam giảm lãi suất khoảng 0.1đpt tới 0.5đpt so với ngày 3/4, trong đó, tập chủ chủ yếu vào kỳ hạn từ 6 tháng – 36 tháng.

Nhìn chung, áp lực thanh khoản tạm thời hạ nhiệt sau giai đoạn kết thúc quý. Tuy nhiên, các kỳ hạn 1–3 tháng còn neo cao do nguồn cân đối vốn trung hạn chưa được giải quyết hoàn toàn và xu hướng giảm lãi suất huy động mới chỉ ở giai đoạn đầu sau chỉ đạo từ NHNN.

Dù lãi suất đã bắt đầu giảm nhưng Yuanta Việt Nam cho rằng, khó có thể trở về mức giữa năm 2025, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao và tăng trưởng tín dụng 3T2026 cao hơn nhiều so với tăng tưởng huy động vốn.