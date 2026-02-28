Từ 1-3, hộ kinh doanh làm gì để chuyển sang tên tài khoản ngân hàng chính chủ?

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2024/TT-NHNN), từ ngày 1-3 tài khoản ngân hàng dùng cho hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với tên trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Điều đó có nghĩa, kể từ tháng 3-2026, hộ kinh doanh không sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch. Thay vào đó, toàn bộ dòng tiền thu - chi từ bán hàng, cung ứng dịch vụ cần được thực hiện qua tài khoản đứng tên hộ kinh doanh.

Thực tế nhiều năm qua, do phần lớn hộ kinh doanh nộp thuế khoán nên rất nhiều hộ sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng đến chi tiêu cho gia đình, cá nhân… Việc thống nhất tên tài khoản với tên chủ hộ đăng ký kinh doanh giúp cơ quan quản lý xác định rõ chủ thể kinh doanh; đối soát doanh thu, phục vụ kê khai, quyết toán thuế và quản lý hóa đơn điện tử.

Trước yêu cầu theo quy định mới, các ngân hàng thương mại đang tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận tiện hơn, với các giải pháp hỗ trợ trong việc mở tài khoản đúng tên, đúng mục đích sử dụng, đồng thời tư vấn quy trình giao dịch phù hợp với đặc thù kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh có thể mang theo căn cước công dân, giấy đăng ký kinh doanh đến các ngân hàng để mở tài khoản đúng tên hộ kinh doanh, hoặc chuyển tên tài khoản cá nhân sang tên chủ hộ.

Riêng tại BIDV, sau khi hoàn tất các thủ tục, hộ kinh doanh chuyển đổi tài khoản cá nhân sang tài khoản đúng tên ghi trên giấy phép kinh doanh theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập BIDV SmartBanking, tại màn hình trang chủ chọn CÀI ĐẶT.

Bước 2: Tại màn hình CÀI ĐẶT, chọn CHUYỂN ĐỔI TÀI KHOẢN

Bước 3: Chọn tài khoản hộ kinh doanh muốn chuyển đổi và nhấn tiếp tục.

Bước 4: Hệ thống chuyển đổi thành công sẽ hiển thị thông báo. Chủ hộ nhấn VỀ TRANG CHỦ để giao dịch trên tài khoản HỘ KINH DOANH.

Để tra cứu dòng tiền trên tài khoản HỘ KINH DOANH, BIDV hướng dẫn chủ hộ chọn mục tài khoản cần tra cứu, rồi chọn tiếp lịch sử giao dịch và thời gian cần tra cứu.