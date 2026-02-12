Nóng: Lộ diện 4 ngân hàng được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Theo đề xuất của Cục Quản lý giám sát - Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong thời gian thực hiện phương án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Danh sách các ngân hàng được hưởng ưu đãi gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Đây là 4 nhà băng chính thức nhận chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng yếu kém. Trong đó, Vietcombank nhận CBBank, đổi tên thành ngân hàng số VCBNeo. HDBank nhận DongABank, chuyển thành ngân hàng số Vikki Bank. MB nhận chuyển giao Oceanbank, đổi thành ngân hàng số MBV. Còn GPBank chuyển giao về VPBank.

4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc.

Việc được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc là chính sách ưu đãi, giúp các nhà băng tham gia tái cơ cấu nhà băng yếu kém, có thêm lợi thế về nguồn vốn để đẩy mạnh cho vay hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.

Quyết định giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc này được thực hiện căn cứ trên Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Thông tư 30/2019/TT-NHNN và Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ.

Thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi được thực hiện theo đề nghị của từng ngân hàng hoặc theo thông báo của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Theo các chuyên gia tài chính, việc giảm dự trữ bắt buộc giúp các ngân hàng được giải phóng một phần nguồn vốn đang gửi tại Ngân hàng Nhà nước, từ đó gia tăng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, cho vay và đầu tư.

Dữ liệu từ báo cáo tài chính, 4 ngân hàng nói trên hiện có dư nợ khoảng 4,25 triệu tỷ đồng (tính đến 31/12/2025), chiếm khoảng 23% tổng dư nợ cho vay khách hàng của nền kinh tế (18,58 triệu tỷ).

Theo quy định này, các tổ chức tín dụng chỉ phải trích lập dự trữ bắt buộc ở mức 1,5% với tiền gửi dưới 12 tháng và 0,5% với tiền gửi từ 12 tháng trở lên, thay vì mức 3% và 1% như hiện tại. Qua đó giải phóng một lượng vốn đáng kể cho các nhà băng nói trên.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và cạnh tranh huy động vốn vẫn ở mức cao, chính sách này được đánh giá là sẽ góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện biên lợi nhuận cho các ngân hàng tham gia tái cơ cấu.

Phiên ngày 11/2, cổ phiếu nhóm ngân hàng có sự tăng mạnh đồng loạt, 4 cổ phiếu nói trên đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt so với trung bình thị trường. Kết phiên, MBB tăng 4,31%; VPB tăng 6,39%; HDB tăng 3,73%; VCB tăng 2,54%.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân (Chứng khoán Yuanta Việt Nam), đánh giá việc giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc là một hình thức nới lỏng chính sách tiền tệ.

Cụ thể, theo ông Minh, việc tiếp nhận một tổ chức tín dụng yếu kém mang lại gánh nặng khổng lồ về xử lý nợ xấu và tái cấu trúc nguồn lực. Chính sách mới này là sự ghi nhận quyền lợi thiết thực, giúp bù đắp các rủi ro và chi phí tài chính mà ngân hàng nhận sáp nhập phải gánh vác.

Mặt khác, trước đây, cơ chế hỗ trợ chưa đủ hấp dẫn khiến các ngân hàng thiếu mặn mà với việc "giải cứu" tổ chức tín dụng yếu kém. Ưu đãi về dự trữ bắt buộc sẽ tạo động lực mạnh mẽ để các đơn vị chủ động tham gia hơn.

Ông Minh nhấn mạnh chính sách này đặc biệt có ý nghĩa với khối tư nhân. Khi "miếng bánh" lợi ích đủ lớn để đối ứng với rủi ro, các ngân hàng tư nhân sẽ sẵn sàng hơn trong việc đồng hành cùng chủ trương xử lý hệ thống của cơ quan quản lý.

"Quy định này không chỉ hỗ trợ thanh khoản mà còn là giải pháp then chốt để hiện thực hóa lộ trình xử lý các ngân hàng yếu kém, đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính trong tương lai", vị chuyên gia nhấn mạnh.