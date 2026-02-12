Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Hình minh họa

Tại một quầy giao dịch BIDV, lãi suất huy động đang được ngân hàng áp dụng theo hai mức tiền gửi khác nhau: dưới 300 triệu đồng và từ 300 triệu đồng trở lên. Đây là mức lãi suất dành cho khách hàng bình dân, đối với khách hàng lớn, số tiền gửi hàng tỷ đồng sẽ có mức lãi suất cao hơn nữa.

Nhân viên ngân hàng cho biết, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 300 triệu đồng đang là 6,6%/năm. Trong khi đó, biểu lãi suất ngân hàng thực tế đang niêm yết là 4,5%/năm cho tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, nhân viên ngân hàng cho biết lãi suất đang được áp dụng lên đến 6,9%/năm. Trong khi đó, biểu lãi suất ngân hàng niêm yết công khai là 5,2%/năm.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền dưới 300 triệu đồng, nhân viên giao dịch tại quầy của BIDV cho biết, lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt là 6,5%/năm và 6,7%/năm.

Tuy nhiên, mức lãi suất ưu đãi trên chỉ được ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Nhân viên nhà băng này cho biết, mức lãi suất ưu đãi trên chỉ được áp dụng trong thời gian rất ngắn.

"Nếu gửi sau Tết sợ là sẽ không còn áp dụng mức lãi suất ưu đãi này", nhân viên tại quầy giao dịch BIDV cho hay.

Không chỉ chào lãi suất tiền gửi cao hơn so với niêm yết, BIDV cũng đang triển khai chương trình khuyến mại kéo dài đến hết 31/3/2026.

Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên tại quầy hoặc gửi tiết kiệm trực tuyến, với các kỳ hạn 6, 12, 13, 18 và 24 tháng sẽ có cơ hội trúng 1 sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng và 2.025 giải tiền mặt, mỗi giải 666.666 đồng.

Khách hàng còn được tham gia quay số với giải thưởng là 1 xe ô tô Mercedes C200 Avantgarde trị giá 1,59 tỷ đồng.

Tại Vietcombank, ngân hàng niêm yết chính thức trên website và ứng dụng VCB Digital là 2,1%/năm với kỳ hạn 1 – 2 tháng; 2,4%/năm kỳ hạn 3 – 5 tháng; 3,5%/năm kỳ hạn 6 – 9 tháng; 5,2%/năm kỳ hạn 12 – 18 tháng; và lãi suất huy động cao nhất 5,3%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng.

Mức lãi suất tiết kiệm này cũng vẫn đang được ngân hàng niêm yết tại quầy giao dịch của Vietcombank. Tuy nhiên, đi kèm với lãi suất niêm yết này, Vietcombank còn niêm yết một mức lãi suất khác dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 triệu đồng trở lên dành cho khách hàng thông thường và khách hàng ưu tiên.

Theo nhân viên tại quầy giao dịch Vietcombank, biểu lãi suất niêm yết tại quầy dành cho khách hàng gửi từ 200 triệu đồng trở lên cũng chính là lãi suất thực tế đang được ngân hàng áp dụng.

Với khách hàng thông thường, lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng như sau: Kỳ hạn 1 – 2 tháng 4,4%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,75%/năm; kỳ hạn 6 – 9 tháng 5,4%/năm; kỳ hạn 12 – 24 tháng 5,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng dành cho khách hàng thông thường được Vietcombank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1 – 5 tháng 4,75%/năm; kỳ hạn 6 – 9 tháng 5,6%/năm; kỳ hạn 12 – 24 tháng 5,2%/năm.

Với khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ trở lên, lãi suất sẽ là 4,75%/năm kỳ hạn 1 – 5 tháng; 5,8%/năm kỳ hạn 6 – 9 tháng; và 5,2%/năm kỳ hạn 12 – 24 tháng.

Như vậy, mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng dành cho các mức tiền gửi nói trên còn thấp hơn lãi suất niêm yết cùng kỳ hạn trên website và ứng dụng của ngân hàng. Điều này cho thấy Vietcombank đang ưu tiên huy động tiền gửi các kỳ hạn từ 6 – 9 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm được Vietcombank niêm yết cho khách hàng ưu tiên vượt trội hơn hẳn, với mức lãi suất trần 4,75%/năm đối với kỳ hạn 1 – 5 tháng.

Lãi suất dành cho khách hàng hạng Titan (từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng) đã chạm ngưỡng 6%/năm khi khách gửi kỳ hạn 12 – 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi Vietcombank áp dụng cho khách hàng hạng Vàng (từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng) cao nhất 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 – 24 tháng, và 6%/năm cho kỳ hạn 6 – 9 tháng.

Khách hàng Kim cương (từ 20 tỷ đến dưới 50 tỷ) sẽ được nhận về lãi suất lên tới 6,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 – 9 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 – 24 tháng.

Lãi suất huy động cao nhất Vietcombank đang áp dụng dành cho khách hàng Kim cương Elite (từ 50 tỷ đồng trở lên) là 6,6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 – 24 tháng, 6,2%/năm cho kỳ hạn 6 – 9 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN DO CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 11/2/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 4 4,2 6,5 6,5 6,5 6,5 ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,2 6,3 6,3 6,3 MB 4,5 4,7 5,55 5,55 5,8 5,8 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,4 4,5 5,6 5,6 5,6 5,6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,75 4,75 6,85 6,85 6,95 6,95 TPBANK 4,75 4,75 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2

Trước đó, một ngân hàng trong nhóm Big4 là Agribank cũng công bố tăng lãi suất tiết kiệm với mức tăng từ 0,2 – 0,7%/năm. Hiện lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của Agribank là 6%/năm cho kỳ hạn 12 – 24 tháng. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 – 9 tháng cũng đã tăng lên 5,7%/năm.

Việc ngân hàng Big4 chạy đua tăng lãi suất được xem là tất yếu khi khối ngân hàng nhỏ đang ngầm trả lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất huy động niêm yết.

Chẳng hạn như ABBank đang trả lãi suất tiết kiệm cho khách hàng gửi 6 tháng từ 7,8% - 8%/năm, trong khi lãi suất niêm yết chỉ 6,3%/năm.

Kienlong Bank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 và 12 tháng lần lượt 5,3% và 5,5%/năm, nhưng lãi suất thực tế đang trả cho khách hàng từ 7 – 7,4%/năm.

Tại MBV, lãi suất thực tế lên đến 8,1%/năm đối với khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng từ 500 triệu đồng, trong khi lãi suất niêm yết là 6,5%/năm.

Trong khi đó, Sacombank dù niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 – 11 tháng chỉ 5,4%/năm, nhưng lãi suất thực tế trả cho khách hàng lên đến 7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng lên cao tới 9%

Theo khảo sát của Báo Lao Động, lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6,3% khi khách hàng gửi tiền online và 6% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 8,1% cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,9% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 13 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất PGBank niêm yết cao nhất là 7,2% áp dụng ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất Cake by VPBank niêm yết cao nhất là 7,3% áp dụng ở kỳ hạn 6 tháng.

Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,85% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,9%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,7% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,1%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

150 triệu đồng x 7,1%/12 x 13 = 11,53 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 3 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,1%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

3 tỉ đồng x 7,1%/12 x 13 = 230,75 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.