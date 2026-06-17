Lãi suất 12 tháng lên tới 7,4%: Gửi 500 triệu đồng về tay bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ảnh minh họa

Trong số các ngân hàng như Nam A Bank, ACB, MSB, Vikki Bank, PVcombank, ABBank, LPBank, VietBank, HDBank, OCB... duy trì chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP, PVcomBank là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất, lên tới 10%/năm.

Mức lãi suất này được PVcomBank áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, để có được mức lãi suất tiền gửi cao nhất này, khách hàng cần đáp ứng điều kiện do ngân hàng đưa ra là số dư tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng niêm yết cho khách hàng thường gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng tại quầy lần lượt là 5,3% và 5,5%/năm.

Mức lãi suất đặc biệt 9%/năm được MSB niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Lãi suất đặc biệt của MSB cao hơn đáng kể so với mức lãi suất thông thường ngân hàng niêm yết tại quầy, chỉ với 6,5%/năm và 6,3%/năm.

OCB áp dụng mức lãi suất đặc biệt 8,5%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Cùng kỳ hạn, lãi suất ngân hàng niêm yết cho khách hàng thường lần lượt 6,7%/năm và 7%/năm.

Trong khi đó, Nam A Bank niêm yết lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 8,3%/năm, với điều kiện số dư tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Mức lãi suất huy động này cao hơn tới 2 điểm phần trăm so với lãi suất huy động thông thường dành cho khách hàng cá nhân.

Tại Vikki Bank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng thường đang được niêm yết là 6,1%/năm.

Tuy nhiên, với chính sách cộng thêm 1,8%/năm đối với khách hàng gửi tiết kiệm từ 999 tỷ đồng trở lên, Vikki Bank đang trả lãi suất tiết kiệm lên đến 7,9%/năm cho khách hàng VIP.

HDBank áp dụng hai mức lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt 7,2%/năm và 7,6%/năm (lãi suất niêm yết thường là 5,2%/năm và 5,4%/năm).

Đây là các mức lãi suất tiền gửi được HDBank áp dụng cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Mức lãi suất ưu đãi 7,2%/năm cũng đang được LPBank áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng với số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng (lãi suất cho khách hàng thường là 6,4%/năm).

Tuy nhiên, mức lãi suất này cũng không nhỉnh hơn đáng kể so với lãi suất tiết kiệm thực tế đang được LPBank niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến.

Còn tại ACB, lãi suất huy động cao nhất ngân hàng công bố là 7%/năm, áp dụng cho khách gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, số tiền gửi từ 200 tỷ đồng (lãi suất thường là 5,4%/năm).

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 17/6/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,3 6,3 6,5 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,4 6,2 6,7 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,35 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6,3 6,2

Ngoài các ngân hàng trên, ABBank mới đây đã ẩn thông tin về lãi suất đặc biệt trên website. Trước đó ngân hàng công bố mức lãi suất lên đến 9,65%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng.

Hiện lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thông thường được ABBank niêm yết 6,05%/năm cho kỳ hạn 13 tháng.

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất 7,4%

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động ngày 15.6, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng ở điều kiện thường niêm yết cao nhất là 7,4%.

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên 10% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,3% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,2% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,3% khi khách hàng gửi tiền online và 5,2% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, VCB Neo, BacABank, Cake by VPBank,...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

VCBNeo đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất VCBNeo niêm yết cao nhất từ kỳ hạn 6-12 tháng.

BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online trên 1 tỉ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất BAC A BANK đang niêm yết cao nhất.

CAKE by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,4%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, nhận lãi suất lần lượt là: 6,59%; 7,02%; 7,08%.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,4%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 7,4%/12 x 12 = 37 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 600 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,4%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

600 triệu đồng x 7,4%/12 x 12 = 44,4 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.