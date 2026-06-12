Lãi suất tăng mạnh: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 400 triệu đồng ở BIDV

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) bất ngờ tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn tiền gửi.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất tại VCBNeo, lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi VND kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt tăng thêm 0,3 điểm phần trăm lên mức trần 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 6-60 tháng bất ngờ tăng trở lại 7%/năm sau khi đồng loạt tăng thêm 0,5 điểm phần trăm.

Không chỉ thực hiện tăng lãi suất tiền gửi đối với tiết kiệm trực tuyến, VCBNeo còn tăng lãi suất tiền gửi tại quầy với các kỳ hạn từ 1-5 tháng.

Theo biểu lãi suất ngân hàng niêm yết cho tiền gửi tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng cũng đồng loạt tăng thêm 0,3 điểm phần trăm, lên mức tối đa 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy các kỳ hạn còn lại vẫn được ngân hàng giữ nguyên. Theo đó, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6-60 tháng đang được niêm yết tại một mức lãi suất duy nhất là 6,5%/năm, áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với khách hàng chọn lựa lĩnh lãi đầu kỳ, lãi suất huy động cao nhất được VCBNeo niêm yết là 6,288%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,096%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 60 tháng chỉ 4,901%/năm.

Theo quy định của VCBNeo, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,5%/năm, tương ứng mức trần lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhưng rút trước hạn, VCBNeo sẽ áp dụng lãi suất không kỳ hạn là 0,5%/năm cho khoản tiền gửi của khách hàng. Đây là cách áp dụng phổ biến tại nhiều ngân hàng hiện nay dành cho khách hàng rút một phần hoặc tất toán hợp đồng tiền gửi trước thời hạn.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 11/6/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,5 4,7 4,9 5,1 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,3 6,3 6,5 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,4 6,2 6,7 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6,3 6,2

Trước đó, lần lượt trong các ngày 21 và 24 tháng 4/2026 VCBNeo giảm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-60 tháng với mức giảm 0,5 điểm phần trăm đối với tiền gửi trực tuyến và tiền gửi tại quầy.

VCBNeo là ngân hàng thứ ba tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 6, sau TPBank và BIDV.

Tuy nhiên, BIDV sau hai lần tăng lãi suất cũng đã giảm lãi suất trở lại hôm 9/6 vừa qua.

Trước đó, LPBank là ngân hàng duy nhất công bố giảm lãi suất huy động trong tháng 6 với mức giảm từ 0,1-0,2 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Lãi suất BIDV cập nhật

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), hiện dao động trong khoảng 2,1% - 6,0%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại BIDV hiện đang được niêm yết như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng neo ở mức 2,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng niêm yết với mức 2,4%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 3,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng giữ ở mức 5,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24 - 36 tháng đạt mức 6,0%/năm.

Gửi tiết kiệm 400 triệu đồng tại BIDV nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 400 triệu đồng tại BIDV, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.