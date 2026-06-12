Có 1 tỉ đồng, nên mua vàng hay gửi tiết kiệm để có lãi tốt hơn?

Trưa 12-6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh lên 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu buổi sáng.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng một ngày, giá vàng trong nước đã tăng trở lại gần 10 triệu đồng/lượng sau giai đoạn lao dốc kéo dài suốt tháng qua.

Diễn biến khó lường của thị trường khiến nhiều người băn khoăn nên tiếp tục mua vàng, gửi tiết kiệm hay chuyển sang các kênh đầu tư khác.

Tại talkshow “Cơ hội đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản nửa cuối năm 2026?” do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về cách phân bổ 1 tỉ đồng nhàn rỗi trong 6 tháng cuối năm giữa các kênh vàng, tiết kiệm và chứng khoán.

Theo TS Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính - ngân hàng, không có công thức đầu tư chung cho mọi người. Việc phân bổ danh mục phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư, thời gian nắm giữ và khả năng chấp nhận rủi ro của từng cá nhân.

Ông Linh cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu là tích lũy tài sản dài hạn hay đầu cơ ngắn hạn, đồng thời đặt ra ngưỡng chốt lời và cắt lỗ ngay từ đầu.

“Còn đầu tư tới khi thua lỗ mới hoang mang, không biết có nên cắt lỗ hay không, tức là đang đầu tư theo cảm tính và cảm xúc, thì rất nguy hiểm. Đầu tư là hành vi cần có sự tính toán, cân nhắc giữa tỉ suất sinh lời và mức độ an toàn của vốn” - TS Linh nhìn nhận.

TS Châu Đình Linh (phải) và ông Phan Dũng Khánh tại talkshow của Báo Người Lao Động

Với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình, TS Linh gợi ý phân bổ tài sản theo nhiều lớp. Trong đó, nhóm tài sản phòng thủ như tiền mặt, vàng, ngoại tệ chiếm khoảng 5%-10%; nhóm tạo thu nhập ổn định gồm tiền gửi tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi; tiếp đến là các khoản đầu tư dài hạn vào cổ phiếu cơ bản tốt. Phần đầu cơ chỉ nên chiếm tỉ trọng nhỏ.

Theo đó, với 1 tỉ đồng, có thể dành khoảng 40% cho cổ phiếu và trái phiếu, 30%-40% gửi tiết kiệm, phần còn lại phân bổ vào chứng chỉ quỹ, vàng và tiền mặt dự phòng.

Cùng quan điểm, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng bất động sản chưa phải lựa chọn phù hợp với khoản vốn 1 tỉ đồng trong thời gian đầu tư chỉ 6 tháng do thanh khoản thị trường còn hạn chế. Nếu quan tâm lĩnh vực này, nhà đầu tư có thể cân nhắc cổ phiếu bất động sản thay vì mua tài sản trực tiếp.

Đối với vàng, ông Khánh khuyến nghị chỉ nên chiếm khoảng 10%-20% danh mục, đóng vai trò phòng thủ trước các rủi ro địa chính trị và biến động bất ngờ của thị trường.

“Với cổ phiếu, tỉ trọng có thể ở mức khoảng 50%, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, thu hút được dòng tiền. Việc lựa chọn cổ phiếu cần dựa trên phân tích kỹ lưỡng, không nên mua theo cảm tính; phần còn lại có thể gửi tiết kiệm” - ông Khánh gợi ý.

Giá vàng trồi sụt mạnh trong những ngày qua

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), cho rằng điều quan trọng nhất không phải là tỉ lệ phân bổ cố định mà là đánh giá đúng khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư.

Theo ông Minh, xét về triển vọng nửa cuối năm, cổ phiếu vẫn là kênh đầu tư đáng chú ý nhất. Với người không có nhiều thời gian hoặc kinh nghiệm lựa chọn cổ phiếu, các quỹ ETF là giải pháp phù hợp nhờ bám sát diễn biến của thị trường mà không cần trực tiếp chọn từng mã.

Ngoài ra, trái phiếu cũng là kênh đầu tư đáng quan tâm khi khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, mức độ an toàn được cải thiện đáng kể so với trước đây.

“Riêng vàng nên được xem là tài sản phòng thủ hơn là kênh đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận lớn. Lãi suất tiền gửi có thể hạ nhiệt nhưng vẫn phù hợp với những nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn” - ông Minh nhận định.

Chọn cổ phiếu nào triển vọng tốt?

Ông Nguyễn Huy Bằng, Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cho rằng với 1 tỉ đồng tiền nhàn rỗi, nếu ưu tiên cổ phiếu nhiều hơn, có thể dành khoảng 20% tiền mặt để chờ những nhịp điều chỉnh sâu của thị trường. Phần còn lại phân bổ khoảng 10% vào trái phiếu và 70% vào cổ phiếu. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể chiếm khoảng 40%, nhóm cổ phiếu chứng khoán khoảng 30%, phần còn lại là các cổ phiếu thuộc những ngành được đánh giá có triển vọng trong nửa cuối năm.

"Thị trường luôn tồn tại yếu tố bất định nhưng với mức định giá hiện nay được đánh giá hấp dẫn hơn so với giai đoạn trước. Vì vậy, nhà đầu tư có thể giải ngân từng phần nhưng không nên sử dụng đòn bẩy tài chính" – ông Bằng nói.

Ông Nguyễn Huy Bằng