Một sinh viên mở 14 tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản cho thuê 5 triệu đồng/tháng

Đại diện Ngân hàng GPBank cho biết, qua thông tin từ cơ quan chức năng, một số sinh viên được trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi tài khoản ngân hàng đem cho thuê. Trong đó, một sinh viên năm thứ 3 tại Hà Nội đã mở tới 14 tài khoản ngân hàng. Một nữ sinh viên khác mở 8 tài khoản và đứng tên giám đốc hai công ty được thành lập nhằm phục vụ hoạt động của đường dây.

Theo đại diện GPBank, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm, kiếm thu nhập để trang trải học phí, tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt của sinh viên. Những lời mời gọi thường được giới thiệu dưới hình thức công việc đơn giản như hỗ trợ thanh toán, quản lý giao dịch, với mức thù lao hấp dẫn.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, điều kiện để tham gia là sinh viên phải mở tài khoản ngân hàng rồi bàn giao thẻ, thông tin đăng nhập và SIM điện thoại đăng ký với ngân hàng cho người khác. Một số trường hợp còn trực tiếp xác thực giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn mà không nắm được nguồn gốc dòng tiền cũng như mục đích sử dụng.

Từ việc cho thuê tài khoản để nhận tiền công, những người trẻ này có thể vô tình trở thành mắt xích trong hệ thống luân chuyển tiền của các đường dây đánh bạc trực tuyến và hoạt động bất hợp pháp khác.

Đại diện GPBank dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, người trẻ thường có nhu cầu kiếm thêm thu nhập nhưng còn thiếu kinh nghiệm xã hội và nhận thức về những rủi ro pháp lý. Các đối tượng xấu thường tiếp cận thông qua bạn bè, người quen hoặc mạng xã hội, đồng thời sử dụng hình ảnh về cuộc sống giàu có, thu nhập cao để tạo sức hút.

Đáng chú ý, khoản tiền công mà người cho thuê tài khoản nhận được thường chỉ là một phần nhỏ so với quy mô dòng tiền bất hợp pháp được luân chuyển. Trong khi đó, họ lại trực tiếp tham gia vào quá trình tiếp nhận, kiểm soát và chuyển tiền, khiến nguy cơ bị phát hiện và xử lý trở nên hiện hữu, kể cả khi không phải người tổ chức hay điều hành đường dây.

GPBank khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người sử dụng cũng không được giao thẻ ATM, SIM điện thoại, mật khẩu, mã OTP hoặc quyền xác thực giao dịch cho người khác để tránh bị lợi dụng.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời làm việc chỉ yêu cầu mở tài khoản, nhận tiền rồi chuyển tiếp để hưởng hoa hồng. Những đề nghị đứng tên giám đốc doanh nghiệp khi không nắm rõ hoạt động kinh doanh và nguồn tiền cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trường hợp đã giao tài khoản hoặc tham gia chuyển tiền theo yêu cầu của người khác, người dân cần dừng ngay các giao dịch, chủ động liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn. Đồng thời, cần lưu giữ tin nhắn, thông tin liên lạc và dữ liệu giao dịch liên quan phục vụ công tác xác minh, không tiếp tục thực hiện chỉ đạo từ các đối tượng.