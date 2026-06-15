Người dùng Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB... không thể thực hiện các giao dịch chuyển khoản/nạp tiền từ hôm nay trong trường hợp nào?

Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB... không thể thực hiện các giao dịch chuyển khoản/nạp tiền từ ngày 15/6 trong trường hợp nào?

Khi thuê bao bị khóa một chiều hoặc hai chiều, người dùng có thể không nhận được mã OTP. Hình minh họa

Theo quy định tại Thông tư 08 của cơ quan quản lý Nhà nước, từ ngày 15/6/2026, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn tất thủ tục sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý như khóa một chiều, khóa hai chiều và cuối cùng là thu hồi số thuê bao.

Việc này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc thông thường mà còn có thể làm gián đoạn các giao dịch tài chính số.

Hiện nay, nhiều khách hàng của các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB và nhiều tổ chức tài chính khác có thói quen sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP xác thực khi chuyển khoản, thanh toán trực tuyến, nạp tiền vào ví điện tử hoặc đăng nhập dịch vụ ngân hàng số.

Khi thuê bao bị khóa một chiều hoặc hai chiều, người dùng có thể không nhận được mã OTP, dẫn tới việc không thể hoàn tất các giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại hay xác thực các giao dịch trực tuyến khác.

Cần lưu ý, việc thuê bao bị khóa không đồng nghĩa mọi giao dịch ngân hàng đều bị gián đoạn. Các trường hợp chịu ảnh hưởng chủ yếu là khách hàng đang sử dụng SMS OTP để xác thực giao dịch. Với người dùng Smart OTP hoặc các phương thức xác thực tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng, giao dịch vẫn có thể được thực hiện bình thường.

Theo quy định, đối với thuê bao thông thường thuộc diện phải xác thực nhưng chưa thực hiện trước ngày 15/6, nhà mạng sẽ tiến hành khóa một chiều đối với các dịch vụ gọi và nhắn tin đi. Sau 60 ngày kể từ thời điểm khóa một chiều mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Đối với các trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối nhưng không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao có thể bị khóa một chiều chỉ sau 2 giờ. Nếu sau 30 ngày vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Trong trường hợp thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để hoàn tất xác thực lại. Hết thời hạn này, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày kể từ thời điểm khóa một chiều, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Ở cả ba trường hợp nêu trên, nếu người dùng không hoàn tất xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm thuê bao bị khóa hai chiều, số điện thoại sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông bị chấm dứt theo quy định.

Làm gì để không bị gián đoạn giao dịch?

Không chỉ người dùng cá nhân, các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng online hoặc người thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại cũng có thể chịu ảnh hưởng đáng kể nếu số thuê bao bị gián đoạn. Việc mất kết nối liên lạc hoặc không nhận được mã xác thực có thể khiến các giao dịch tài chính bị đình trệ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Hiện các nhà mạng như VinaPhone, Viettel, MobiFone đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục xác thực thông tin thuê bao. Tuy nhiên, theo thống kê từ VinaPhone, dù đã có khoảng 18 triệu thuê bao hoàn thành xác thực, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện cần thực hiện theo quy định mới.