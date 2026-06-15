Tiền gửi của người dân vào ngân hàng lập kỷ lục, vượt 10,5 triệu tỷ đồng

Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 3, tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng, tăng 2,19% so với cuối năm 2025, đồng thời thiết lập mức cao kỷ lục. Trái lại, tiền gửi của khối doanh nghiệp và tổ chức kinh tế giảm 2,69%, xuống còn hơn 6 triệu tỷ đồng.

Tổng phương tiện thanh toán (không bao gồm giấy tờ có giá) đến cuối tháng 3 đạt hơn 19,6 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm trước.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lãi suất huy động tăng mạnh từ cuối năm ngoái và duy trì xu hướng đi lên trong những tháng đầu năm. Có tới 20 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, thậm chí một số đơn vị nâng lãi suất tới 4 lần chỉ trong một tháng. Mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng trở nên phổ biến, với mặt bằng lãi suất tăng thêm khoảng 1-3%/năm so với cuối năm trước.

Không chỉ dừng ở biểu lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng tư nhân còn chào mời mức lãi suất lên tới 9%/năm cho các khoản tiền gửi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng trong khoảng một tháng gần đây.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 4, sau chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc hạ lãi suất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất đã dần giảm nhiệt. Số lượng ngân hàng áp dụng chương trình cộng lãi suất giảm đáng kể, mức ưu đãi cũng hạ khoảng 0,5%/năm. Dù vậy, một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất 7-7,5%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6-12 tháng với điều kiện số tiền từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.