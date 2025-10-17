Là ứng viên giáo sư năm 2025, đại gia Hồ Xuân Năng giàu thế nào?

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025.

Đáng chú ý, trong danh sách đề cử của Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực, ông Hồ Xuân Năng của Đại học Phenikaa là cái tên đứng đầu tiên.

Theo giới thiệu, ông Hồ Xuân Năng sinh ngày 04/11/1964, quê quán tại Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định và nay là xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Trong hồ sơ ứng viên, ông cho biết đã có 18 năm 3 tháng tham gia đào tạo đại học và sau đại học. PGS. TS Hồ Xuân Năng bắt đầu công tác tại Đại học Phenikaa từ tháng 7/2017, với vai trò giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường.

PGS .TS Hồ Xuân Năng đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phenikaa, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa

Từ tháng 7/2020 đến nay, ông vừa là giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Tổng giám đốc Đại học Phenikaa. Ông cũng là Ủy viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026.

Không chỉ là nhà khoa học, ông Hồ Xuân Năng còn là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cao cấp. Ông Năng từng giữ chức Phó chánh văn phòng Tổng công ty Vinaconex; Giám đốc Nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex (nay là CTCP Vicostone).

Từ tháng 6/2014 đến nay, PGS.TS Hồ Xuân Năng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Vicostone (VCS). Từ tháng 12/2016, ông cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của VCS, ông Hồ Xuân Năng đang trực tiếp nắm giữ gần 6 triệu cổ phiếu VCS, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 3,74%. Trong khi đó tại thời điểm tháng 8/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A do ông Năng giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp đang nắm giữ tới gần 135 triệu cổ phiếu VCS, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 84,15%.

Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 10/10, khối tài sản trực tiếp và gián tiếp do ông Hồ Xuân Năng đang nắm giữ tại VCS có giá trị hơn 6.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, VCS ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.136 tỷ đồng, giảm 4,97% so với cùng kỳ. Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng mạnh từ gần 88,5 tỷ đồng lên hơn 104 tỷ đồng, tương đương tăng 17,79% khiến lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chỉ còn hơn 447 tỷ đồng, tương đương giảm 17,32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 375 tỷ đồng, giảm 17,83% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh thụt lùi, đại diện VCS cho biết tổng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ là do doanh thu bán hàng giảm, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính tăng mạnh.