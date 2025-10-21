Bất ngờ con số tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

Theo số liệu công bố ngày 18/10, GDP của Trung Quốc trong quý III/2025 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Dù vậy, mức tăng này thấp hơn tốc độ 5,2% ghi nhận trong quý II, phản ánh sức bật yếu hơn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Sự chững lại diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục lao dốc, nhiều dự án đình trệ và niềm tin người mua suy yếu. Đây vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Trung Quốc, vì vậy tác động lan tỏa là khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, một số mảng sản xuất công nghiệp vẫn thể hiện sự phục hồi đáng kể, giúp tổng thể tăng trưởng không rơi xuống mức thấp hơn.

Các container vận chuyển của Trung Quốc được nhìn thấy tại cảng Oakland khi căng thẳng thương mại tiếp tục diễn ra do thuế quan của Hoa Kỳ với Trung Quốc, tại Oakland, California, vào ngày 12/5/2025.

Vì sao giới chuyên gia lo ngại về đầu tư tài sản cố định?

Số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc cho thấy đầu tư tài sản cố định giảm 0,5% trong 9 tháng đầu năm, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng nhẹ 0,1% của Reuters. Đây là lần giảm hiếm hoi kể từ sau đại dịch năm 2020, được chuyên gia Zhiwei Zhang của Pinpoint Asset Management mô tả là “hiếm và đáng báo động”.

Khoản giảm này chủ yếu đến từ sự sụt đầu tư vào bất động sản, giảm tới 13,9% tính đến tháng 9, cao hơn mức giảm 12,9% trong 8 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và sản xuất cũng chững lại, cho thấy dòng vốn đang bị co hẹp trên diện rộng.

Theo giới phân tích, sự suy yếu này có thể kéo giảm đà phục hồi trong quý IV, đồng thời đặt thêm áp lực lên chính sách kích thích kinh tế của Bắc Kinh.

Dù đầu tư chững lại, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc vẫn tăng 6,5% trong tháng 9 – vượt xa mức dự báo 5% và cao hơn tốc độ 5,2% của tháng trước. Điều này cho thấy khu vực sản xuất vẫn là điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế.

Doanh số bán lẻ cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự đoán, nhưng giảm nhẹ so với mức 3,4% hồi tháng 8 – phản ánh sức mua của người dân vẫn còn yếu.

Ngoài ra, xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục duy trì ổn định, bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ, cho thấy năng lực cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc chưa bị suy giảm rõ rệt.

Chính sách tiền tệ của Trung Quốc có thay đổi để hỗ trợ tăng trưởng không?

Cùng ngày công bố dữ liệu kinh tế, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) tháng thứ sáu liên tiếp, ở mức 3% cho kỳ hạn một năm và 3,5% cho kỳ hạn năm năm.

Động thái này được cho là nhằm duy trì ổn định thị trường tín dụng, tránh làm gia tăng áp lực nợ trong bối cảnh giá tiêu dùng vẫn yếu. Chỉ số giá tiêu dùng lõi (không tính thực phẩm và năng lượng) tăng nhanh nhất kể từ tháng 2/2024, song lạm phát tổng thể vẫn giảm 0,3%, cho thấy áp lực giảm phát vẫn hiện hữu.

Theo các nhà kinh tế, Bắc Kinh đang ở thế khó: vừa muốn kích cầu, vừa phải thận trọng để không tạo thêm bong bóng tín dụng hoặc bất động sản.