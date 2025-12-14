Kinh tế 24h: Vàng lên đỉnh lịch sử, nhà đầu tư nơi này mua ròng kỷ lục 10 tỷ USD

Vàng lên đỉnh lịch sử, nhà đầu tư Ấn Độ mua ròng kỷ lục 10 tỷ USD

Giá vàng lập đỉnh lịch sử khiến nhu cầu trang sức tại Ấn Độ – thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới – lao dốc, nhưng lại thúc đẩy nhà đầu tư mua ròng vàng miếng và xu kỷ lục.

Giá vàng lên đỉnh lịch sử

Theo World Gold Council (WGC), quý III/2025, nhu cầu đầu tư vàng tăng 20% về lượng (91,6 tấn) và 67% về giá trị, đạt 10,2 tỷ USD – mức cao chưa từng có. Trong 9 tháng đầu năm, vàng đầu tư chiếm 40% tổng nhu cầu, tỷ lệ cao nhất lịch sử, phản ánh sự dịch chuyển từ trang sức sang đầu tư đa dạng hóa.

Ngược lại, tổng nhu cầu vàng giảm 16% xuống 209,4 tấn, chủ yếu do trang sức giảm 31% (chỉ 117,7 tấn) vì giá cao kỷ lục.

WGC dự báo quý IV nhu cầu tăng nhờ mùa lễ hội, cưới hỏi, nhưng cả năm 2025 chỉ 600-700 tấn – thấp nhất từ 2020, giảm mạnh so với 802,8 tấn năm trước.

Dòng vốn vào ETF vàng cũng lập kỷ lục, đặc biệt sau khi cơ quan quản lý hưu trí cho phép quỹ hưu trí phân bổ 1-5% vào ETF vàng/bạc. Xu hướng này dự báo tiếp tục nhờ bất ổn địa chính trị, nới lỏng tiền tệ và rủi ro lạm phát, ảnh hưởng lớn đến giá vàng 2026.

Ngân hàng rao bán khoản nợ 'khủng' của công ty thủy điện ở Quảng Ngãi

Ngân hàng BIDV vừa thông báo chào bán khoản nợ của Công ty CP Thủy điện Đức Nhân - Đắk Psi (chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Đắk Psi công suất 18 MW tại Kon Tum) và Công ty TNHH Hoàng Nhi (lĩnh vực xây dựng tại Gia Lai) để thu hồi nợ vay.

Mặc dù lần này BIDV không công bố giá trị ghi sổ khoản nợ, nhưng năm 2023, ngân hàng từng rao bán với tổng dư nợ tính đến 9/5/2023 là 1.016 tỷ đồng (dư nợ gốc hơn 633 tỷ đồng). Hiện tại, giá bán khởi điểm theo thỏa thuận nhưng không thấp hơn 542 tỷ đồng – giảm gần 50% so với lần trước.

Tài sản bảo đảm bao gồm toàn bộ Nhà máy Thủy điện Đắk Psi (bậc 1: 12 MW và bậc 2: 6 MW) tại xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum; 72 động sản (xe ô tô, máy móc, thiết bị); 15 bất động sản; quyền đòi nợ gần 250,5 tỷ đồng tại Công ty CP Thủy điện Nước Chè; cùng hơn 24,541 triệu cổ phiếu của ông Hồ Sỹ Thái tại hai công ty thủy điện liên quan.

Việc rao bán khoản nợ "khủng" này phản ánh nỗ lực của BIDV trong xử lý nợ xấu, đặc biệt với các dự án thủy điện nhỏ gặp khó khăn tài chính.

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới tuần này

Tuần này, chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới khi VN-Index mất 94 điểm (tương đương 5,4%), dẫn đầu danh sách các chỉ số giảm sâu theo dữ liệu IndexQ. Riêng phiên cuối tuần, chỉ số giảm 52 điểm (-3,06%), trong khi hầu hết thị trường châu Á tăng 0,5-2%. Xếp sau Việt Nam là Nga (-3,8%), Bồ Đào Nha (-3,38%), Argentina (-2,21%) và Venezuela (-1,96%).

Đây là đợt điều chỉnh sâu nhất kể từ cú sốc thuế quan đầu tháng 4, với VN-Index rơi từ 1.741 điểm xuống 1.646 điểm – mức thấp nhất trong một tháng. Thị trường giảm 4/5 phiên, đi ngược hoàn toàn dự báo đầu tuần của nhiều công ty chứng khoán rằng chỉ số sẽ sớm vượt đỉnh cũ 1.766 điểm nhờ lực mua từ khối ngoại và tâm lý tích cực trong nước.

Thanh khoản cũng suy yếu rõ rệt, giá trị khớp lệnh bình quân chỉ khoảng 20.300 tỷ đồng/phiên, giảm 15% so với tuần trước; có phiên thấp nhất nửa năm (16.200 tỷ đồng).

Các chuyên gia chỉ ra ba nguyên nhân chính: (1) ngân hàng đồng loạt nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn lên kịch trần, hút dòng tiền khỏi chứng khoán; (2) khối ngoại quay đầu bán ròng mạnh sau một tuần mua ròng trước đó, khiến nhà đầu tư cá nhân bi quan; (3) thị trường bước vào mùa thấp điểm cuối năm, thiếu thông tin hỗ trợ tích cực.

Dù vậy, nhiều ý kiến kỳ vọng cú “rũ bỏ” mạnh phiên cuối tuần sẽ tạo hiệu ứng kích thích dòng tiền mới quay lại, giúp VN-Index diễn biến khả quan hơn trong hai tuần cuối năm 2025.

Nhập khẩu dừa, cau tăng trên 300%

Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu quả và quả hạch của Việt Nam đạt hơn 1,36 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dừa và cau dẫn đầu tốc độ tăng trưởng trong 19 mặt hàng thống kê.

Nhập khẩu dừa đạt hơn 67 triệu USD, tăng 342%, nâng thị phần từ 0,81% lên 3,11%. Cau đạt gần 56 triệu USD, tăng 312,6%, thị phần từ 0,72% lên 2,59%. Đây là hai mặt hàng tăng cao nhất, ngược xu hướng nhiều loại khác chỉ tăng chậm hoặc giảm.

Ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, lý giải: Đầu năm, giá dừa nguyên liệu trong nước tăng đột biến (gấp đôi), do các nước khu vực đẩy mạnh thu mua, khiến doanh nghiệp khó ổn định nguồn cung. Để tránh rủi ro thua lỗ, nhiều doanh nghiệp tăng nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan. Đợt tăng giá tháng 3-4 mang tính chu kỳ châu Á, hiện thị trường ổn định, ưu tiên dừa nội địa.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết: Dừa khô thiếu hụt cho chế biến, trong khi xuất khẩu sản phẩm chế biến gấp đôi dừa tươi, buộc tăng nhập để duy trì sản xuất. Giá dừa hạ nhiệt mùa đông nhưng dự báo tăng lại cuối năm, dịp Tết.

Với cau, dù sản lượng nội địa lớn, nhập khẩu tăng do nhu cầu Trung Quốc cao; phần lớn tạm nhập từ Myanmar, Indonesia để tái xuất.

Nửa đầu năm, giá dừa tại vườn từng 180.000-190.000 đồng/chục, bán lẻ lên 25.000 đồng/quả; cuối năm hạ về 5.000-7.000 đồng/trái khi nhu cầu xuất khẩu giảm.