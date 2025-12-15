Y tá bỏ nghề sau 13 năm, kiếm hàng trăm nghìn USD nhờ mở tiệm giặt là

Với Cami, việc điều hành doanh nghiệp này là một bước ngoặt. Tiệm giặt là của cô bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10/2020. Trước khi bỏ công việc y tá vào tháng 4/2023, cô vừa làm toàn thời gian tại bệnh viện vừa vận hành tiệm.

"Hiện tôi chỉ làm khoảng 5-6 tiếng mỗi tuần tại tiệm giặt là", Cami nói, thú nhận vài năm trước, cô đã phải dành rất nhiều thời gian để phát triển công việc của tiệm. Thời điểm đó, Cami đã phải thuê thêm nhân viên để "tập trung phát triển kinh doanh" thay vì chỉ phục vụ ở tiệm. Cô cũng dành khoảng 10 tiếng mỗi tuần để tạo và đăng video trên mạng xã hội về doanh nghiệp của mình. Tiệm của Cami hiện có 6 nhân viên, trong đó một nhân viên bán thời gian.

Năm ngoái, tiệm có doanh thu 475.000 USD (gần 12,5 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận khoảng 119.000 USD. Cami cũng kiếm được khoảng 22.000 USD trong 6 tháng của năm 2024 nhờ đăng video lên mạng xã hội. Cô ước tính con số này tăng khoảng 200.000 USD trong năm 2025. Tuy đôi khi nhớ không khí ở bệnh viện, cô hiện tận hưởng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như sự tự do mà kinh doanh mang lại.

"Đây là lần đầu tiên tôi được ở nhà trong tất cả các dịp lễ, và có trọn vẹn các cuối tuần", Cami nói. "Tôi không phải xin sếp hay quản lý để về nhà hay đi đâu bất chợt. Sự tự do về thời gian của tôi đã hoàn toàn thay đổi".

Cami hiện hạnh phúc với công việc vận hành tiệm giặt là ở Arizona. Ảnh: CNBC Make It

Bán nhà để mua lại tiệm giặt là

Sau 13 năm làm y tá, chủ yếu tại khoa cấy ghép tủy xương của một bệnh viện lớn, Cami cảm thấy đã đến lúc thay đổi. "Tôi nhận ra cách duy nhất để rời khỏi công việc y tá là sở hữu một doanh nghiệp", cô nói.

Cami kể từng tìm hiểu một vài dự án kinh doanh, bao gồm cho thuê kho lưu trữ và mua công viên nhà di động, trước khi bắt gặp tin rao bán tiệm giặt ủi trên bizbuysell - một sàn giao dịch mua bán các doanh nghiệp nhỏ.

Một người bạn đã giới thiệu Cami với chú của anh ta - người có hai tiệm giặt ủi. "Ông ấy xem qua các số liệu rồi nói một điều mà tôi không bao giờ quên, rằng: 'Nếu có thể quay lại thời gian, chú sẽ không bao giờ học đại học hay lấy bằng thạc sĩ. Chú sẽ chỉ mua tiệm giặt ủi thôi, vì đó là nơi sinh ra tiền'", cô kể.

Cami cho biết cô lên kế hoạch mua tiệm giặt là khoảng một năm trước khi thực sự xuống tay, và việc bán nhà là một phần trong kế hoạch để đạt mục tiêu đó. Tháng 4/2020, Cami bán nhà với giá 310.000 USD và chuyển sang đi thuê. Cô cũng trích thêm 50.000 USD từ tiền tiết kiệm để có đủ 200.000 USD trả trước tiền mua tiệm vào tháng 10/2020.

"Chúng tôi thỏa thuận với người bán sẽ trả 100.000 USD còn lại với lãi suất 6% trong hai năm tiếp theo", Cami kể, cho biết thêm cô đã trả xong khoản vay sau khoảng một năm rưỡi. "Việc bán nhà không hề đáng sợ. Tôi thấy hào hứng khi được sở hữu một doanh nghiệp hơn một ngôi nhà".

Theo Cami, tiệm giặt là trên đã hoạt động hơn 20 năm và "đang có dòng tiền ổn định". Cô bỏ 20.000 USD cho việc cải tạo như thay hệ thống đèn, lát sàn và sơn mới để tiệm trông ấm cúng hơn. Hiện cô trả hai khoản vay mua máy giặt và hai khoản vay mua xe phục vụ cho giao nhận đồ, tổng cộng khoảng 4.900 USD mỗi tháng.

Khi điều hành tiệm, cô dần giảm số giờ làm việc tại bệnh viện mỗi tuần. Tháng 4/2023, Cami mua một ngôi nhà mới.

Tiềm năng sinh lời từ tiệm giặt là

Tại tiệm của Cami, chi phí giặt sấy dao động: máy sấy tính khoảng 25 cent (6.000 đồng) cho 7 phút, trong khi máy giặt cỡ 36 kg tính phí 12 USD (khoảng 270.000 đồng) mỗi lần giặt. Dịch vụ nhận và giao quần áo cũng có mức phí khác nhau tùy theo khối lượng và yêu cầu công việc.

Do không có kinh nghiệm lãnh đạo hay sở hữu doanh nghiệp, Cam cho biết thời gian đầu việc quản lý, vận hành tiệm "là thử thách lớn nhất". Cô nghe podcast về kinh doanh, đọc sách và cố gắng tham dự "ít nhất một hoặc hai hội nghị về giặt là mỗi năm" để cập nhật các xu hướng, phần mềm và công nghệ mới trong ngành.

Một trong những bài học lớn nhất, theo Cami, là hãy kiếm tiền và dùng nó để theo đuổi đam mê ngoài công việc. Với cô, đam mê là dành thời gian bên người thân và làm chủ lịch trình. "Nhờ vậy, các ngày của tôi trôi qua suôn sẻ hơn nhiều", Cami nói.