Trung Quốc siết xuất khẩu thép, quặng sắt quay đầu giảm giá

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt giảm tới 1,6% sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, kể từ ngày 1/1 năm sau, các doanh nghiệp muốn xuất khẩu nhiều loại sản phẩm thép, từ thép xây dựng, ô tô đến hàng tiêu dùng sẽ phải xin giấy phép.

Dù cơ quan chức năng không nêu rõ lý do, thị trường cho rằng quy định mới có thể làm chậm đà xuất khẩu thép, từ đó kéo theo nhu cầu quặng sắt – nguyên liệu chính để sản xuất thép suy giảm trong ngắn hạn.

Trung Quốc đang nhắm tới mục tiêu gì khi siết xuất khẩu thép?

Theo hãng tư vấn Mysteel, chính sách mới phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc tái cơ cấu ngành thép, giảm tỷ trọng các sản phẩm giá trị gia tăng thấp và chuyển sang những dòng thép chất lượng cao hơn.

Động thái này cũng phù hợp với mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh về giảm phát thải carbon. Ngành thép Trung Quốc đang chịu “áp lực chuyển đổi chưa từng có”, và việc kiểm soát xuất khẩu được xem là một phần trong chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị.

Xuất khẩu thép và sản xuất nội địa sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Mysteel nhận định, trong ngắn hạn, các nhà sản xuất thép giá trị thấp có thể chuyển một phần sản lượng sang thị trường trong nước hoặc đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Phi và Mỹ Latinh, những khu vực ít rào cản hơn.

Trong khi đó, tỷ trọng thép cao cấp và “thép xanh” dự kiến sẽ tăng dần trong cơ cấu xuất khẩu. Đáng chú ý, sản lượng thép thô của Trung Quốc đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp, xuống dưới 70 triệu tấn trong tháng 11, thấp hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường phản ứng thế nào?

Tính đến trưa cùng ngày tại Singapore, giá quặng sắt giao dịch quanh mức 100,7 USD/tấn, giảm 1,3%, nối tiếp đà giảm của tuần trước. Hợp đồng quặng sắt tính bằng nhân dân tệ tại Đại Liên cũng mất 1,3%.

Ngược lại, giá thép tương lai tại Thượng Hải nhích nhẹ, cho thấy thị trường thép thành phẩm phản ứng thận trọng hơn so với thị trường nguyên liệu.