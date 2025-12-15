Xe điện Trung Quốc tràn ra khu vực với mức giảm chưa từng có

Đối mặt với cạnh tranh khốc liệt và dư cung tại thị trường trong nước, các nhà sản xuất EV Trung Quốc coi Thái Lan là điểm đến chiến lược để mở rộng tăng trưởng. Để nhanh chóng thu hút người mua nhạy cảm về giá, họ mang nguyên chiến lược “đánh nhanh bằng giá rẻ” sang thị trường này.

BYD đã giảm tới 38% giá niêm yết mẫu sedan điện Seal, đồng thời cam kết bồi thường cho khách hàng nếu giá tiếp tục giảm trong năm nay với một số mẫu xe khác. SAIC Motor giảm 27% cho mẫu MG4, trong khi Chery ghi nhận gần 20.000 đơn đặt hàng cho mẫu Jaecoo J5 ngay khi ra mắt với giá khuyến mại, dù thời gian chờ giao xe lên tới hai tháng.

Các đại lý cho biết lượng khách tăng đột biến. Một chủ showroom BYD tại Bangkok thừa nhận chưa từng chứng kiến giai đoạn bán hàng bận rộn như hiện nay.

Việc giảm giá tác động thế nào tới thị trường ô tô Thái Lan?

Mức giảm sâu đã giúp doanh số xe điện tại Thái Lan tăng hơn 20% trong cả tháng 10 và 11, đồng thời đẩy nhanh xu hướng người tiêu dùng rời bỏ các thương hiệu Nhật Bản truyền thống, vốn lâu nay thống trị thị trường để chuyển sang xe điện Trung Quốc.

Tuy nhiên, đằng sau đà tăng trưởng là dấu hiệu căng thẳng. Các hãng xe đang dựa vào giảm giá để xả hàng tồn kho và kịp đạt các chỉ tiêu sản xuất trong nước theo quy định của chính phủ Thái Lan. Điều này có thể gây ra rủi ro dư cung kéo dài nếu người mua trì hoãn quyết định, chờ những đợt giảm sâu hơn trong tương lai.

Theo Hiệp hội Xe điện Thái Lan, việc liên tục hạ giá đang làm suy yếu niềm tin thị trường, nhất là trong bối cảnh kinh tế chậm lại và các ngân hàng siết chặt cho vay mua ô tô.

Chính phủ Thái Lan đã phải nới hạn chót để các hãng xe đáp ứng yêu cầu sản xuất nội địa thêm 6 tháng, đồng thời gia hạn thời gian đăng ký trợ cấp cho người mua. Những động thái này phản ánh lo ngại ngày càng lớn về tình trạng dư cung – vấn đề từng khiến nhiều hãng EV yếu thế tại Trung Quốc bị loại khỏi cuộc chơi.

Một số thương hiệu đã bắt đầu gặp khó. Neta được xem là ví dụ điển hình khi chật vật đạt mục tiêu sản xuất, trong lúc công ty mẹ tại Trung Quốc rơi vào quy trình phá sản. Một số đại lý thậm chí phải bán xe “hòa vốn hoặc lỗ” để duy trì doanh số.

Không chỉ vậy, dịch vụ hậu mãi kém và giá xe lao dốc nhanh đang khiến nhiều khách hàng bức xúc, lo ngại giá trị xe sụt mạnh chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Người tiêu dùng và thị trường phản ứng ra sao trước làn sóng giảm giá?

Trên mạng xã hội, nhiều người mua xe điện than phiền xe mất tới 20% giá trị chỉ sau một tháng. Có trường hợp khoản vay mua xe cũ còn cao hơn giá mua xe mới hiện tại. Những câu chuyện này càng khiến người tiêu dùng mới dè chừng.

Một số khách hàng cho biết họ đang cân nhắc chuyển sang xe điện nhưng tạm hoãn quyết định vì lo giá sẽ còn giảm. Điều này đặt thị trường vào vòng luẩn quẩn: giảm giá để kích cầu, nhưng càng giảm lại càng khiến người mua chờ đợi.

Từ năm 2022, Thái Lan triển khai các gói trợ cấp hào phóng để phát triển ngành xe điện, bao gồm hỗ trợ tới 150.000 baht mỗi xe với điều kiện các hãng phải sản xuất trong nước theo tỷ lệ cam kết. Ngoài ra, còn có chương trình trợ giá tới 100.000 baht cho các mẫu xe dưới 2 triệu baht đến năm 2027.

Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ này đi kèm nghĩa vụ nghiêm ngặt: nếu không đạt chỉ tiêu sản xuất, doanh nghiệp phải hoàn trả trợ cấp. Trong hai tháng cuối năm nay, các hãng EV tại Thái Lan cần sản xuất tổng cộng khoảng 30.000 xe để đáp ứng yêu cầu.

Các hãng Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào công suất sản xuất tại Thái Lan, với những nhà máy có thể cho ra hàng trăm nghìn xe mỗi năm. Điều này giúp họ nhanh chóng mở rộng thị phần, trong khi các hãng Nhật như Toyota hay Honda, vốn ít mẫu thuần điện gặp bất lợi vì không được hưởng trợ cấp tương tự.

Giới phân tích cho rằng đợt giảm giá hiện nay có thể chững lại khi các chỉ tiêu sản xuất được hoàn thành. Tuy vậy, trong trung và dài hạn, các quy định ngày càng chặt chẽ cùng cạnh tranh gia tăng có thể khiến giá xe điện tại Thái Lan duy trì ở mức thấp trong nhiều năm.