Kinh tế 24h: Giá bạc thế giới năm 2026 ra sao sau khi tăng gấp đôi năm nay

Giá bạc thế giới năm 2026 ra sao sau khi tăng gấp đôi năm nay

Giá bạc thế giới đang trải qua một chu kỳ tăng mạnh chưa từng thấy khi tăng gần 115% từ đầu năm, gấp đôi mức tăng của vàng. Giá bạc giao ngay chốt tuần ở mức 61,7 USD/ounce, sau khi lập đỉnh lịch sử 64,64 USD trong phiên 12/12. Đà tăng này được thúc đẩy bởi nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng lớn từ cả đầu tư lẫn công nghiệp.

Giá bạc vừa trải qua chu kỳ tăng mạnh

Theo Paul Williams, Giám đốc Solomon Global, bạc ngày càng hấp dẫn nhờ tính “lưỡng dụng”: vừa là kim loại công nghiệp thiết yếu, vừa là tài sản lưu trữ giá trị trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị. Điều này khiến bạc trở thành lựa chọn thay thế cho vàng đối với các nhà đầu tư có nguồn vốn hạn chế. Dù biến động có thể gia tăng, các yếu tố hỗ trợ giá bạc được đánh giá vẫn còn nguyên.

Bạc đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như điện tử, năng lượng mặt trời, xe điện, điện thoại di động và đặc biệt là hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Viện Nghiên cứu Bạc (Silver Institute) dự báo nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 5 năm tới, nhờ sự mở rộng của năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và AI đến năm 2030.

Từ tháng 10, Williams từng dự báo giá bạc có thể đạt 100 USD/ounce vào cuối năm 2026, và với mức giá hiện trên 60 USD, khả năng này được cho là vẫn rất cao dù có thể xuất hiện các đợt điều chỉnh ngắn hạn. Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis) cũng cho rằng bạc đang trong chu kỳ tăng dài hạn và có thể đạt mức giá ba chữ số vào năm 2026, song nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro chốt lời mạnh.

Tỷ lệ vàng – bạc hiện giảm về khoảng 68, thấp nhất từ năm 2021, cho thấy bạc vẫn còn rẻ so với vàng. Nhà đầu tư có thể tiếp cận bạc thông qua bạc vật chất, cổ phiếu các công ty khai thác bạc hoặc các quỹ ETF chuyên ngành, tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro.

Số lượng tỷ phú thế giới nhiều kỷ lục

Báo cáo mới nhất của ngân hàng UBS cho thấy số lượng tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục, với 2.919 người, tăng thêm 287 người (tương đương 8,8%) so với năm 2024. Tổng tài sản ròng của nhóm này tăng 13%, lên khoảng 15.800 tỷ USD. Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát khách hàng, dữ liệu của UBS và sự phối hợp với hãng tư vấn PwC.

Khoảng 70% số tỷ phú mới là những người giàu lên nhờ tự thân, trong khi 91 người có được tài sản thông qua thừa kế, chủ yếu thuộc các gia đình dược phẩm lớn tại Đức. UBS nhận định đây là minh chứng cho xu hướng chuyển giao tài sản ngày càng mạnh mẽ giữa các thế hệ. Trong 15 năm tới, ước tính khoảng 5.900 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho con cháu các tỷ phú, chủ yếu tại Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, xu hướng dịch chuyển nơi cư trú của giới siêu giàu, đặc biệt là các tỷ phú trẻ, có thể làm thay đổi bức tranh này.

Những bất ổn địa chính trị và chính sách thuế đang thúc đẩy các tỷ phú tìm kiếm nơi sinh sống mới, với Thụy Sĩ, UAE, Mỹ và Singapore là các điểm đến được ưa chuộng. Mỹ hiện dẫn đầu thế giới với 924 tỷ phú, chiếm gần một phần ba tổng số toàn cầu, trong đó có thêm 87 tỷ phú tự thân trong năm nay.

Sự gia tăng tài sản của giới tỷ phú, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng bùng nổ cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Nhóm “Magnificent Seven” ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu cộng gộp 25%, giúp tài sản của nhiều tỷ phú như Larry Ellison hay Jensen Huang tăng vọt. Đáng chú ý, 75% tỷ phú toàn cầu cho rằng công nghệ và AI vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức cấp bách đối với các thế hệ trẻ trong tương lai.

Việt Nam vận hành dự án điện khí LNG tỷ USD đầu tiên từ đầu 2026

Cụm dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4, với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, sẽ chính thức vận hành thương mại từ ngày 1/1/2026, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa vào hoạt động dự án điện khí sử dụng LNG nhập khẩu. Hai nhà máy do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư và được khánh thành ngày 14/12 tại Đồng Nai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là dự án “kiểu mẫu”, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn mới. Đáng chú ý, Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án điện đầu tiên tại Việt Nam thu xếp thành công hơn 1 tỷ USD vốn vay quốc tế mà không cần bảo lãnh Chính phủ, dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ chế riêng cho điện khí LNG, vướng mắc hợp đồng mua bán điện và các cam kết môi trường.

Theo thiết kế, cụm nhà máy cung cấp hơn 9 tỷ kWh điện mỗi năm, là mắt xích quan trọng trong chuỗi LNG Thị Vải – Nhơn Trạch, bổ sung nguồn điện nền cho khu vực phía Nam. Với tỷ lệ bao tiêu sản lượng (Qc) 65% trong 10 năm và thời gian vận hành 6.000 giờ mỗi năm, sản lượng huy động năm 2026 dự kiến đạt khoảng 6 tỷ kWh. Khi vận hành ổn định, dự án có thể mang lại doanh thu khoảng 25.000 tỷ đồng và đóng góp 1.000 tỷ đồng ngân sách cho tỉnh Đồng Nai mỗi năm.

Nhơn Trạch 3 và 4 sử dụng công nghệ tuabin khí thế hệ mới, hiệu suất chu trình hỗn hợp trên 64%, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và cho phép chuyển đổi dần từ LNG sang hydrogen trong tương lai. Trong bối cảnh nhu cầu điện cho chuyển đổi xanh, số và công nghệ cao tăng mạnh, Chính phủ xác định điện khí LNG là trụ cột quan trọng. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần đầu tư gần 37.500 MW điện khí, trong đó 60% là LNG, song vẫn cần tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, bao tiêu sản lượng và chuỗi cung ứng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Mở rộng nhóm mua nhà xã hội không cần bốc thăm ở Hà Nội

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết sửa đổi chính sách bồi thường, tái định cư đối với các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, trong đó mở rộng nhóm đối tượng được mua hoặc thuê nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm. Nghị quyết được HĐND TP Hà Nội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ 29.

Theo quy định mới, người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu nhà ở bị thu hồi đất để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, nếu không có nhu cầu tái định cư, sẽ được quyền mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhóm này không phải tham gia bốc thăm và cũng không cần đáp ứng các điều kiện hiện hành về nhà ở, đối tượng hay mức thu nhập. Ngoài ra, những trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư và đang gặp khó khăn về nhà ở cũng được lựa chọn mua hoặc thuê nhà xã hội không qua bốc thăm.

HĐND thành phố giao UBND Hà Nội quy định chi tiết các tiêu chí áp dụng cho từng trường hợp cụ thể, nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất và phù hợp thực tế. Trước đó, theo quy định hiện hành, chỉ một số nhóm ưu tiên mới được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người thuộc diện tái định cư theo hình thức mua hoặc thuê mua và nữ giới.

Các đối tượng còn lại, nếu số hồ sơ đăng ký vượt quá nguồn cung, phải tham gia bốc thăm để có suất mua nhà. Thực tế cho thấy nhu cầu rất lớn, như năm 2023, hơn 1.300 người thu nhập thấp đã bốc thăm để giành 149 căn tại dự án nhà ở xã hội Trung Văn.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, Hà Nội được giao hoàn thành 56.200 căn đến năm 2030. Riêng năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành hơn 4.700 căn. Tuy nhiên, giá nhà ở xã hội tại Thủ đô đang có xu hướng tăng, từ dưới 20 triệu đồng/m² trước đây lên mức 25–29,4 triệu đồng/m² tại nhiều dự án mới.