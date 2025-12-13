Kinh tế 24h: Giá vàng vọt lên, thiết lập đỉnh mới

Giá vàng vọt lên, thiết lập đỉnh mới

Giá vàng tiếp tục leo lên đỉnh mới trong bối cảnh thị trường toàn cầu phản ứng tích cực sau quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tính đến tối 12/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.334 USD/ounce, còn hợp đồng tương lai tháng 2/2026 tăng mạnh lên 4.368,8 USD/ounce. Giá bạc cũng thiết lập kỷ lục mới, vượt 64,9 USD/ounce. Đồng USD suy yếu liên tục trong ba tuần, rơi xuống mức thấp nhất sáu tuần, do Fed đưa ra tín hiệu ôn hòa, khẳng định khả năng tăng lãi suất gần như không còn. Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, trong đó nhiều chỉ số tại Mỹ, châu Âu và châu Á áp sát hoặc lập mức cao kỷ lục.

Giá vàng tăng

Trong nước, giá vàng miếng SJC ngày 12/12 tăng vọt 1,1 triệu đồng/lượng, chốt ở mức 153,6–155,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tiếp tục xu hướng đi lên mạnh mẽ. Giá vàng nhẫn 9999 của nhiều thương hiệu cũng tăng mạnh: SJC đạt 150,5–153 triệu đồng/lượng, Doji lên 150,6–153,6 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu lên 151,8–154,8 triệu đồng/lượng, mức tăng từ 800.000 đến hơn 1 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia giữ quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng năm 2026. Chiến lược gia Ewa Manthey (ING) nhận định nhu cầu vàng vẫn rất cao nhờ ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng, dòng tiền ETF tăng và bối cảnh vĩ mô thuận lợi như kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thêm, USD suy yếu và những yếu tố chính trị tại Mỹ. ING dự báo vàng có thể tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục mới trong năm 2026.

Bãi bỏ lộ trình cũ, Việt Nam bắt buộc dùng xăng E10 từ 1/6/2026

Chính phủ đã chính thức bãi bỏ Quyết định 53/2012, thay thế bằng lộ trình mới bắt buộc sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 1/6/2026. Quyết định số 46/2025/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký ngày 11/12 mở đường cho việc áp dụng quy định mới sau khi Quyết định 53, dù góp phần thúc đẩy nhiên liệu sinh học trong gần một thập kỷ, đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT, có hiệu lực từ 1/1/2026, kể từ 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì theo quy chuẩn hiện hành phải được phối trộn thành E10 khi lưu thông trên thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON92 vẫn được phép sử dụng đến 31/12/2030. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch hơn, giảm phát thải và phù hợp với các cam kết chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.

Bộ Công Thương được giao quyền và trách nhiệm xây dựng lộ trình phối trộn, đồng thời rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu sinh học. Cụ thể, Bộ phải đánh giá năng lực sản xuất và nhập khẩu ethanol, năng lực phối trộn của các doanh nghiệp đầu mối, chi phí và tác động đến giá bán lẻ xăng E10. Cơ quan này cũng phải đề xuất cơ chế kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và quy định trách nhiệm của doanh nghiệp nếu không đáp ứng nguồn cung phối trộn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm xăng E10 khi đưa vào sử dụng phải có giá hợp lý, không gây bất lợi cho người dân và doanh nghiệp. Lộ trình mới được kỳ vọng thúc đẩy thị trường nhiên liệu sinh học, tăng tự chủ nguồn cung, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia.

Sắp có quy chuẩn về trạm sạc xe điện trong chung cư

Bộ Xây dựng cho biết quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng trạm sạc và trạm đổi pin cho xe điện trong chung cư sẽ được hoàn thiện trong quý I/2026, đáp ứng nhu cầu gia tăng của phương tiện điện và yêu cầu bảo đảm an toàn tại các công trình nhà ở. Thông tin được Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đưa ra tại hội nghị góp ý sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung chương mục về khu vực sạc và đổi pin.

Cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, cập nhật các yêu cầu kỹ thuật đối với chỗ đỗ xe điện, bố trí trạm sạc trong gara, yêu cầu phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, thông gió – thoát khói, phân khoang cách ly, cùng tiêu chí về chống quá tải cho hệ thống điện. Các quy định mới được tham khảo từ tiêu chuẩn của nhiều quốc gia và phù hợp với thực trạng phát triển xe điện tại Việt Nam.

Nhiều đại biểu ủng hộ việc bổ sung quy định này trong bối cảnh xe điện tăng nhanh, trong khi nhiều chung cư còn lúng túng trong quản lý. Một số đề xuất nhấn mạnh sự cần thiết của hướng dẫn về vận hành, bảo trì thiết bị sạc và pin, cùng giải pháp bố trí không gian phù hợp để ngăn ngừa sự cố cháy nổ.

Thứ trưởng lưu ý phải làm rõ ba nhóm yêu cầu chính: khu vực đỗ xe, khu vực sạc, và khu vực đổi pin, đồng thời tách riêng tiêu chuẩn cho ô tô và xe máy. Đối với công trình hiện hữu, có thể để Ban quản trị quyết định quy mô bố trí dựa trên thực tế. Ông cũng khuyến khích bố trí trạm sạc tại khuôn viên bên ngoài tòa nhà thay vì chỉ trong tầng hầm.

Việc sớm ban hành quy chuẩn là cần thiết vì thực tế hiện nay nhiều chung cư tự đặt ra quy định khác nhau – có nơi cấm hoàn toàn xe điện xuống hầm, có nơi chỉ chấp nhận xe máy điện, gây lúng túng cho cư dân. Quy chuẩn mới được kỳ vọng tạo khung pháp lý thống nhất, an toàn và phù hợp với xu thế chuyển đổi sang phương tiện xanh.

EVN đầu tư dự án nhiệt điện gần 42.000 tỷ đồng

Ngày 12/12, tỉnh Quảng Trị trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III, thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Dự án có tổng mức đầu tư gần 41.826 tỷ đồng, quy mô khoảng 74 ha, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp với công suất thiết kế 1.500 MW. Cơ cấu vốn gồm 20% vốn tự có của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 80% vốn vay thương mại trong nước. Hiện EVN và Ban Quản lý dự án điện 2 đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt, nhằm sớm triển khai theo đúng tiến độ.

Dự án LNG Quảng Trạch III nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt, được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ của tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ. Khi vận hành, dự án dự kiến đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp phụ trợ và hạ tầng.

LNG Quảng Trạch III là một phần của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch – tổ hợp công suất khoảng 4.500 MW, gồm các nhà máy Quảng Trạch I, LNG Quảng Trạch II và LNG Quảng Trạch III. Mỗi nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Khi toàn bộ trung tâm đi vào hoạt động, khu vực này sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao ổn định vận hành và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trong các năm tới.