Kinh tế 24h: Từ 1 lượng vàng sẽ bị đánh thuế - Người mua cần hiểu đúng để yên tâm

Từ 1 lượng vàng sẽ bị đánh thuế: Người mua cần hiểu đúng để yên tâm

Chính phủ Việt Nam đang đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với giao dịch mua bán vàng từ 1 lượng trở lên, theo Nghị quyết 278 tháng 9/2025, nhằm minh bạch thị trường, hạn chế đầu cơ và rửa tiền, đồng thời tăng thu ngân sách. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính được giao thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi). Mục tiêu là quản lý dòng tiền, ngăn chặn giao dịch ngầm, và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.

Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch mua bán vàng từ 1 lượng trở lên

Người mua vàng nhỏ lẻ (dưới 1 lượng, tương đương 10 chỉ) như tích trữ, quà biếu, không bị ảnh hưởng, vì ngưỡng thuế nhắm vào giao dịch lớn, thường liên quan đầu cơ. Thuế không phải phí tiêu dùng mà là công cụ điều tiết, yêu cầu hóa đơn minh bạch, bảo vệ người mua khỏi vàng giả. Nhiều nước như Ấn Độ (3% GST) và châu Âu đã áp dụng thuế vàng, giúp Việt Nam hội nhập và ổn định thị trường.

Tuy nhiên, thông tin này gây lo lắng, nhiều người lầm tưởng thuế áp dụng ngay cả giao dịch nhỏ. Để tránh hoang mang, Nhà nước cần công bố rõ mức thuế, đối tượng, và kiểm tra tiệm vàng tránh "độn" phí. Chuyên gia khuyên người mua nên giao dịch tại nơi uy tín, theo dõi chính sách, đa dạng hóa đầu tư thay vì chạy theo vàng số lượng lớn.

Nếu hiệu quả, chính sách sẽ giảm sóng giá do đầu cơ, tăng niềm tin cho người mua, đưa vàng trở thành kênh an toàn, thay vì "canh bạc" như đầu năm 2025, khi thị trường biến động mạnh.

Đấu giá dự án Cồn Bắp ở Đà Nẵng để xử lý nợ, khởi điểm hơn 3.581 tỷ

Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên vừa thông báo tổ chức đấu giá lần 2 toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (tên thương mại Hoian d'Or) tại phường Hội An, TP Đà Nẵng, với giá khởi điểm hơn 3.581 tỷ đồng.

Tài sản này thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), sau khi ngân hàng thu giữ để xử lý nợ xấu từ Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp. Để tham gia, người mua cần đặt trước hơn 179 tỷ đồng (5% giá khởi điểm), bước giá tối thiểu 500 triệu đồng. Thời hạn đăng ký kết thúc ngày 25/9, phiên đấu giá diễn ra lúc 8h30 ngày 30/9 tại số 30 Nguyễn Tất Thành, phường Hội An Tây, Đà Nẵng.

Dự án có vị trí "kim cương" trên diện tích gần 25 ha, ba mặt giáp sông Thu Bồn và sông Hoài, liền kề phố cổ Hội An, được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) giao đất năm 2010. Tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 3.959 tỷ đồng, bao gồm 52 biệt thự, 300 condotel, 202 shophouse, khách sạn 5 sao 272 phòng và khách sạn boutique 193 phòng.

Giai đoạn 1 (shophouse) hoàn thành năm 2022, nhưng giai đoạn 2 đình trệ do chậm tiến độ và sai phạm. Nam A Bank thu giữ từ tháng 5/2025 sau khi chủ đầu tư thế chấp toàn bộ vốn góp cho trái phiếu 2.500 tỷ đồng (tạm ngừng giao dịch từ tháng 2/2025). Hiện dự án bỏ hoang, một số hạng mục hư hỏng, chưa khai thác. Việc đấu giá nhằm thu hồi nợ gần 4.000 tỷ đồng, thu hút sự chú ý từ nhà đầu tư bất động sản du lịch.

Châu Âu lo ngại khi Trung Quốc vẫn siết đất hiếm

Phòng Thương mại Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc cảnh báo các doanh nghiệp châu Âu đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động, thua lỗ do Bắc Kinh tiếp tục siết chặt xuất khẩu đất hiếm, dù đã đạt thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc ngày 24/7/2025. Chủ tịch Jens Eskelund cho biết, dù Trung Quốc đồng ý đẩy nhanh cấp phép xuất khẩu nguyên liệu thô, tốc độ phê duyệt chậm lại chỉ hai tháng sau, với chưa tới 15% trong 140 hồ sơ được chấp thuận. Điều này gây ra nhiều khiếu nại từ doanh nghiệp.

Tình trạng siết đất hiếm, đặc biệt nam châm đất hiếm, sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu từ Trung Quốc hồi tháng 4, đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng ngành ôtô, hàng không, bán dẫn và quốc phòng toàn cầu. Trung Quốc, chiếm ưu thế trong nguồn cung đất hiếm, biện minh chính sách này không phân biệt đối xử. Tuy nhiên, xuất khẩu nam châm đất hiếm sang EU tăng vọt, đạt 5.577 tấn vào tháng 7, cao nhất 6 tháng, tăng gần 75% so với tháng trước.

Các công ty châu Âu lo ngại hàng bị giao chậm, dẫn đến tổn thất lớn, buộc một số phải nộp đơn sớm. Eskelund dự báo nhiều doanh nghiệp sẽ ngừng hoạt động nếu tình hình không cải thiện. EU mong muốn cấp phép dài hạn hoặc bỏ yêu cầu giấy phép, nhưng Trung Quốc chưa đáp ứng, khiến căng thẳng trong quan hệ thương mại leo thang.

Xuất khẩu cá ngừ Việt sang Mỹ giảm mạnh vì thuế quan

Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Mỹ – thị trường chiếm gần 35% tổng kim ngạch – giảm mạnh do thuế quan bất lợi. Tháng 8/2025, kim ngạch chỉ đạt 29 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ; 8 tháng đầu năm đạt 223 triệu USD, giảm 13%, kéo lùi toàn ngành (VASEP). Nguyên nhân chính: Từ 7/8/2025, Mỹ áp thuế chống bán phá giá và đối ứng tổng 20% với cá ngừ Việt, cao hơn Ecuador (15% nhờ FTA), Indonesia và Philippines (19% theo GSP). Chênh lệch 1-5% khiến sản phẩm Việt kém cạnh tranh, nhiều khách hàng chuyển sang đối thủ. Đại diện doanh nghiệp Khánh Hòa cho biết: "Chênh lệch vài phần trăm đã ảnh hưởng lớn, huống hồ 5%; khách lâu năm chuyển sang Ecuador."

Năm 2024, Mỹ chiếm 35-40% xuất khẩu cá ngừ Việt, đạt gần 387 triệu USD. Trong khi Mỹ chững, EU là động lực: Tháng 8 tăng 6% lên 17 triệu USD, Hà Lan +40%, Italy +43%, Đức +26%. CPTPP tích cực: Nhật Bản tăng 88%, Canada duy trì đà tăng, Mexico chậm lại. Thị trường mới nổi sáng: Philippines +72,4%, Thái Lan +248%.

Tổng 8 tháng, xuất khẩu cá ngừ đạt 633 triệu USD, giảm 2,3%; tháng 8 tăng nhẹ 1,4% (91 triệu USD) nhưng áp lực lớn. Triển vọng cuối năm khả quan nhờ nhu cầu Giáng sinh, nhưng thách thức từ giá nguyên liệu biến động, logistics cao, cạnh tranh gay gắt. NOAA Mỹ từ chối công nhận tương đương 12 nghề cá Việt (bao gồm cá ngừ) theo MMPA, đe dọa cấm nhập từ 2026. Doanh nghiệp cần ứng phó, đa dạng hóa thị trường. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp đánh giá, tháo gỡ khó khăn.