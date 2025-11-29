Kinh tế 24h: Giá vàng miếng lập kỷ lục gần 155 triệu đồng

Giá vàng miếng lập kỷ lục gần 155 triệu đồng

Sáng 29/11/2025, giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, chạm gần 155 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng cả hai chiều so với phiên 28/11 (từ 152,2-154,2 triệu). Công ty SJC niêm yết 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua-bán), Bảo Tín Minh Châu 153,4-154,9 triệu, Bảo Tín Mạnh Hải 152,9-154,9 triệu. Đây là đỉnh cao nhất lịch sử, phản ánh nhu cầu tích trữ nội địa khan hiếm, chênh lệch với thế giới lên 20,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn tăng biên độ lớn hơn: SJC 150,6-153,1 triệu (+1,2 triệu đồng), DOJI 151-154 triệu, PNJ 150,9-153,9 triệu, Bảo Tín Minh Châu 151,3-154,3 triệu. Đà tăng theo sát thế giới, nơi giá giao ngay chốt phiên 28/11 đạt 4.218 USD/ounce (tăng 1,37%, cao nhất hai tuần), quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.412 VND/USD) khoảng 134,8 triệu đồng/lượng. Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tháng 12 (xác suất 82%) và dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều (thất nghiệp giảm, PMI suy yếu) tiếp tục hỗ trợ vàng như tài sản trú ẩn.

Kim loại bạc cũng bùng nổ: Phú Quý tăng gần 6% lên 2,13-2,2 triệu đồng/lượng (đỉnh mới), Sacombank-SBJ 2-2,06 triệu. Chuyên gia Wells Fargo dự báo vàng duy trì đà tăng nhờ USD yếu, bất ổn kinh tế và dòng vốn ETF. Nhà đầu tư nên theo dõi quyết định Fed, nhưng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn nếu dữ liệu việc làm Mỹ tích cực. Tổng thể, thị trường vàng nội địa "nóng" hơn thế giới, với chênh lệch cao phản ánh yếu tố địa phương.

Airbus thu hồi 6.000 máy bay

Ngày 28/11/2025, Airbus thông báo thu hồi khẩn cấp khoảng 6.000 chiếc máy bay dòng A320 (bao gồm A318, A319, A320, A321), tương đương hơn nửa đội bay toàn cầu (tổng 11.300 chiếc hoạt động tại 375 hãng khai thác). Đây là một trong những đợt thu hồi lớn nhất lịch sử 55 năm của hãng, chỉ vài tuần sau khi A320 vượt Boeing 737 trở thành dòng máy bay bàn giao nhiều nhất thế giới.

Nguyên nhân xuất phát từ sự cố trên chuyến bay JetBlue từ Cancun (Mexico) đến Newark (Mỹ) ngày 30/10/2025: bức xạ Mặt Trời mạnh làm hỏng dữ liệu hệ thống điều khiển bay (ELAC - Elevator and Aileron Computer), gây sụt độ cao đột ngột, vài hành khách bị thương. Máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Tampa (Florida), dẫn đến FAA (Mỹ) điều tra. Airbus xác định vấn đề ảnh hưởng nhiều máy bay, yêu cầu sửa chữa trước khi bay tiếp.

Sửa chữa chủ yếu là cập nhật/phục hồi phần mềm cũ, mất khoảng 2 giờ/máy bay, một số trường hợp cần thêm phần cứng chống bức xạ. EASA (EU) ban hành chỉ thị khẩn cấp bắt buộc tuân thủ. Airbus xin lỗi vì gián đoạn, ưu tiên an toàn.

Giá vàng SJC và nhẫn tăng gần 1 triệu, thế giới vẫn đang lên

Ngày 28/11/2025, giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, hướng tới mốc 4.200 USD/ounce. Tới trưa (12h28 giờ Việt Nam), giá giao ngay đạt 4.183,8 USD/ounce, tăng 28 USD so với sáng (4.155,8 USD/ounce, +4,8 USD đêm trước). Quy đổi theo tỷ giá USD/VND (khoảng 26.412), vàng thế giới tương đương hơn 133,3 triệu đồng/lượng (chưa thuế phí), thấp hơn giá nội địa khoảng 20,9-21,55 triệu đồng/lượng. Đà tăng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tháng 12 (xác suất 82%), bình luận ôn hòa từ Thống đốc Christopher Waller, và dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều: thất nghiệp giảm (216.000 đơn, thấp kỷ lục), nhưng chỉ số Chicago PMI suy yếu (36,3). Ngoài ra, tin đồn hòa đàm Ukraine dưới thời Trump giảm lo ngại địa chính trị.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và nhẫn bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng, duy trì đà nóng sau phiên 27/11 ổn định. SJC chốt ở 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 800.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua (từ 151,4-153,4 triệu). Tại Doji và các chi nhánh tương tự; ACB niêm yết 152,7-154,2 triệu. Vàng nhẫn cũng lên: SJC (1-5 chỉ) 149,4-151,9 triệu (+400.000 đồng, sáng tăng 700.000 lên 149,7-152,2); Doji 9999: 149,8-152,8 triệu (+400.000); Bảo Tín Minh Châu trơn: 150,3-153,3 triệu (+300.000, sáng +800.000 lên 150,8-153,8). Phiên 27/11, nhẫn SJC/Doji/BTMC giữ nguyên 149-153 triệu.

Dự báo lạc quan từ Goldman Sachs: vàng đạt 4.900 USD/ounce cuối 2026, nhờ mua ròng ngân hàng trung ương (70-80 tấn/năm), dòng vốn ETF tăng do Fed hạ lãi 75 điểm cơ bản, và đa dạng hóa dự trữ sau sự kiện Nga 2022. Dù USD mạnh, vàng vẫn là tài sản trú ẩn hàng đầu, tăng 56,6% so với năm ngoái. Nhà đầu tư nên "mua dip" ngắn hạn, nhưng theo dõi biến động Fed và địa chính trị.

Ông Trump nói có thể bỏ thuế thu nhập trong vài năm tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/11 đã tuyên bố chính phủ có thể cắt giảm mạnh mẽ, thậm chí loại bỏ hoàn toàn thuế thu nhập cá nhân trong vài năm tới, nhờ nguồn thu khổng lồ từ thuế nhập khẩu. Trong cuộc gọi video với các quân nhân Mỹ, ông nhấn mạnh: "Số tiền chúng ta thu về rất lớn, có thể giảm và bỏ hoàn toàn thuế thu nhập". Ý tưởng này không mới; đầu năm nay, ông Trump từng đề xuất ưu tiên giảm thuế cho nhóm thu nhập dưới 200.000 USD/năm, lấy cảm hứng từ mô hình thế kỷ 19 khi Mỹ chỉ dựa vào thuế quan mà không có thuế thu nhập.

Sau khi quay lại Nhà Trắng, ông Trump áp dụng loạt thuế nhập khẩu 10-50% lên hầu hết hàng hóa nhập khẩu, tùy theo quốc gia xuất xứ, nhằm tăng ngân sách, thúc đẩy mua sắm sản phẩm Mỹ và thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông khẳng định chính sách này đã mang về hàng trăm tỷ USD, như ước tính của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent: 500 tỷ USD cả năm nay, riêng tháng 10 đạt 34,2 tỷ USD. Thuế quan không chỉ giúp giảm nợ công (hiện 37.000 tỷ USD) mà còn thu hút đầu tư, mở thêm nhà máy. Gần đây, Trump còn đề xuất "cổ tức thuế quan" – trả ít nhất 2.000 USD cho mỗi người Mỹ (trừ nhóm thu nhập cao) từ nguồn thu này.

Tuy nhiên, đề xuất vấp phải chỉ trích từ chuyên gia kinh tế. Thuế thu nhập cá nhân mang về hơn 2.500 tỷ USD/năm, trong khi thuế quan chỉ khoảng 400 tỷ USD dự kiến năm 2026 – không thể bù đắp. Các nhà kinh tế như Kimberly Clausing (UCLA) và Daniel Shaviro (NYU) gọi đây là "ảo tưởng", vì tăng thuế quan sẽ làm giảm nhập khẩu, thu hẹp cơ sở thuế, dẫn đến lạm phát và suy thoái. Đầu tháng 11, Tòa án Tối cao Mỹ đã nghe tranh luận vụ kiện, với một số thẩm phán nghi ngờ tính hợp pháp, có nguy cơ phải hoàn trả hơn 100 tỷ USD nếu phán quyết bất lợi. Dù vậy, Trump kiên định, coi thuế quan là "xương sống" cho chiến lược tài khóa, đánh dấu sự chuyển dịch lớn từ thuế tiến bộ sang mô hình hồi quy, có thể làm sâu sắc bất bình đẳng kinh tế.

Ngân hàng phải trích 12 tháng lương khi thu giữ nhà ở duy nhất của người vay

Từ ngày 1/12/2025, khi ngân hàng thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu theo Nghị định 304/2025/NĐ-CP, nếu tài sản đó là nhà ở duy nhất của người vay và gia đình (được cơ quan có thẩm quyền xác nhận), tổ chức tín dụng bắt buộc phải trích từ chi phí xử lý tài sản một khoản tiền hỗ trợ bằng đúng 12 tháng lương tối thiểu vùng để giao lại cho người vay, giúp họ duy trì chi phí sinh hoạt cơ bản trong thời gian tìm chỗ ở mới.

Tương tự, nếu thu giữ công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất (không hình thành từ vốn vay) thì ngân hàng phải trích khoản tiền tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng.

Quy định mới này nhằm tạo sự cân bằng giữa quyền thu hồi nợ chính đáng của ngân hàng và quyền được bảo vệ chỗ ở, phương tiện mưu sinh tối thiểu của người dân khi rơi vào cảnh mất khả năng trả nợ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cách tiếp cận này vừa tôn trọng nguyên tắc tự do, tự nguyện trong giao dịch dân sự, vừa thể hiện tính nhân văn, hạn chế tối đa những hệ lụy xã hội khi người vay mất đi nhà ở duy nhất hoặc công cụ kiếm sống chính.

Cổ phiếu Vingroup đỡ thị trường

Phiên 28/11, VN-Index tăng gần 7 điểm, đóng cửa ở 1.692 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ 3 liên tiếp (+36 điểm), cao nhất hơn 1 tháng qua. Tuy nhiên, thị trường vẫn “xanh vỏ đỏ lòng” nặng: chỉ 106 mã tăng so với 185 mã giảm, có lúc tới 235 mã đỏ (gấp 3,3 lần mã xanh).

Cổ phiếu VIC (Vingroup) là trụ đỡ chính, tăng 5% lên 260.400 đồng, chạm đỉnh lịch sử (trong phiên 262.800 đồng), thanh khoản gần 990 tỷ đồng (thứ 2 thị trường). VIC đóng góp tới gần 10,8 điểm cho VN-Index. Hai mã họ Vin khác hỗ trợ mạnh là VPL (+6,1%, có lúc trần sau tin được cấp margin) và VHM, cùng VNM (+3,2%, thanh khoản >760 tỷ).

Ngược lại, nhiều bluechip lớn giảm kéo chỉ số xuống như VCB, FPT, GAS, VPB, BID, MSN… Hầu hết nhóm ngành giảm điểm, nổi bật công nghệ (-2,12%), ô tô (-1,92%), hóa chất (-1,28%), ngân hàng (-0,49%). Chỉ bất động sản (+2,43%), đồ gia dụng (+0,75%), dầu khí (+0,35%) giữ sắc xanh.

Thanh khoản HoSE đạt >23.700 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ so với hôm trước nhưng vẫn là phiên thứ 3 liên tiếp dưới 1 tỷ USD, cho thấy nhà đầu tư còn thận trọng. Khối ngoại quay lại mua ròng 334 tỷ đồng, tập trung VNM, VIC, VPB.

Tổng thể, điểm số cải thiện chủ yếu nhờ kéo trụ họ Vingroup, trong khi áp lực bán vẫn lan rộng toàn thị trường. Nhiều công ty chứng khoán nhận định VN-Index sẽ tiếp tục giằng co 1.680–1.700 điểm ngắn hạn, cơ hội T+ xuất hiện nhưng chọn lọc cao và rủi ro lớn.